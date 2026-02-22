Αντιδράσεις για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle - «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις φορέων ελληνογερμανικού ενδιαφέροντος μετά την ανακοίνωση της Deutsche Welle ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 διακόπτεται το ελληνικό της πρόγραμμα, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης.

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την απόφαση, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική σύνταξη της DW υπήρξε, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μία από τις σημαντικότερες φωνές δημοκρατικής ενημέρωσης για τους Έλληνες. Θέτει, παράλληλα, μια σειρά ερωτημάτων: γιατί καταργείται πλήρως μια γλώσσα που αποτελεί επίσημη γλώσσα δύο κρατών-μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου; Πώς συνεκτιμάται η παρουσία άνω των 500.000 Ελλήνων στη Γερμανία; Και ποιο μήνυμα εκπέμπεται προς τις ελληνογερμανικές σχέσεις;

Η Κοινότητα προανήγγειλε επιστολές προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τη διοίκηση της Deutsche Welle, ζητώντας την αναστολή και επανεξέταση της απόφασης «με διαφάνεια και τεκμηρίωση». Παράλληλα, θα απευθυνθεί και στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, επισημαίνοντας τη σημασία του ζητήματος για τις διμερείς σχέσεις και το ευρωπαϊκό πνεύμα πολυμορφίας.

Deutsche Welle: Η ελληνική γλώσσα είναι μνήμη και μέλλον

Κάλεσμα απευθύνεται και προς τους Έλληνες και Κύπριους της Γερμανίας, αλλά και τους ελληνικούς φορείς, να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν την προσπάθεια διατήρησης της «ελληνικής φωνής» στη DW. «Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μέσο επικοινωνίας, είναι ταυτότητα, μνήμη και μέλλον», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η παρέμβαση του Γερμανο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW). Ο πρόεδρός του, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, επισημαίνει ότι η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW υπήρξε κρίσιμος παράγοντας στην εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, χαρακτηρίζει το ελληνικό πρόγραμμα «ανεκτίμητης αξίας» για τη διατήρηση της αμοιβαίας κατανόησης σε δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η ελληνόφωνη ενημέρωση της DW έχει σημασία που υπερβαίνει τα σύνορα της Ελλάδας, ιδίως για την Κύπρο, αλλά και για τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Σε περιόδους έντασης, σημειώνεται, η παρουσία μιας σοβαρής γερμανικής φωνής που τοποθετεί τα γεγονότα σε ιστορικό πλαίσιο λειτουργεί κατευναστικά και αποτρέπει την αναζωπύρωση λαϊκιστικών εξάρσεων.

Deutsche Welle: Η δυσανάλογη ζημιά του ελληνικού προγράμματος

Ο DHW κάνει λόγο για δυσανάλογη ζημιά σε σχέση με το δημοσιονομικό όφελος, σημειώνοντας ότι το κόστος του ελληνικού προγράμματος αντιστοιχεί σε λιγότερο από 0,2% του συνολικού προϋπολογισμού της DW. Χαρακτηρίζει δε «κοντόφθαλμη» μια τέτοια επιλογή υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής ασφάλειας και της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου ιστορικές μνήμες -όπως τα εγκλήματα της ναζιστικής περιόδου- επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση.

Ως «σιωπή μιας ελεύθερης φωνής» περιγράφει την κατάργηση και ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης. Για την ελληνική επιστημονική κοινότητα της Γερμανίας, η DW υπήρξε γέφυρα πολιτισμού και επιστημονικής τεκμηρίωσης, μεταφέροντας τον γερμανικό ορθολογισμό και την ακαδημαϊκή εγκυρότητα στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο της κατά τη δικτατορία, όταν οι Έλληνες συντονίζονταν κρυφά στα βραχέα κύματα για να ακούσουν «όχι απλώς ειδήσεις, αλλά ελπίδα και δημοκρατικά ιδεώδη».

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι το ελληνικό τμήμα είναι το μοναδικό από τα 32 της DW που κλείνει εξ ολοκλήρου, κάνοντας λόγο για δυσαναπλήρωτο κενό. «Η δημοκρατία απαιτεί πολυφωνία και η επιστήμη έγκυρη επικοινωνία», σημειώνει, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους εργαζομένους και καλώντας τη διοίκηση να σταθμίσει το ιστορικό και πολιτικό βάρος της απόφασης.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποκτά έτσι διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας εσωτερικής αναδιάρθρωσης: αγγίζει την πολιτιστική διπλωματία, τη μνήμη, τη γεωπολιτική και τον ίδιο τον ρόλο της πολυφωνίας στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ