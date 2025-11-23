Άντα Λιβιτσάνου: «Η εξωσωματική είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του»

Σε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη προχώρησε η ηθοποιός και επιχειρηματίας, Άντα Λιβιτσάνου.

Η Άντα Λιβιτσάνου υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει την υποκριτική και ασχολείται επαγγελματικά με τη ζαχαροπλαστική.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» σε μία σπάνια τηλεοπτική της συνέντευξη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στον γάμο της, όσο και στην υποκριτική.

«Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση. Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», ανέφερε αρχικά η Άντα Λιβιτσάνου.

«Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω» συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων», κατέληξε.