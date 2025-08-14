Το Ανώτατο Δικαστήριο «αθώωσε» το Baby Shark

Ένα πολύκροτο δικαστικό θρίλερ γύρω από το παγκοσμίως διάσημο παιδικό τραγούδι «Baby Shark» έληξε με νίκη για την κορεατική εταιρεία Pinkfong, η οποία απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες λογοκλοπής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την προσφυγή του Αμερικανού δημιουργού παιδικών τραγουδιών Τζόναθαν Ράιτ (γνωστού ως Johnny Only), ο οποίος ισχυριζόταν ότι η Pinkfong αντέγραψε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού που είχε ανεβάσει στο YouTube το 2011.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκδοχή του Ράιτ δεν μπορεί να θεωρηθεί «δημιουργικό έργο» που απολαμβάνει πνευματικής προστασίας, καθώς προϋπήρχαν άλλες παραλλαγές του τραγουδιού και οι αλλαγές του δεν αποτελούσαν «ουσιαστική δημιουργική προσθήκη».

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η εκδοχή της Pinkfong, η οποία κυκλοφόρησε το 2015 στα κορεατικά και το 2016 στα αγγλικά, δεν παρουσίαζε «ουσιαστικές ομοιότητες» με εκείνη του Ράιτ, ακόμα και αν υποτεθεί πως το δικό του έργο αποτελούσε παράγωγο της παραδοσιακής παιδικής μελωδίας.

Το «Baby Shark Dance» της Pinkfong έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και έχει γίνει παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, με προϊόντα, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και εφαρμογές να βασίζονται στους χαρακτήρες του Baby Shark και της οικογένειάς του.

Ο Ράιτ ζητούσε αποζημίωση ύψους 30 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 21.600 δολάρια), υποστηρίζοντας ότι η κορεατική εκδοχή είχε «ίδιο τόνο, ίδιο ρυθμό και μελωδία» με τη δική του. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως το τραγούδι της Pinkfong αντλείται απευθείας από την παραδοσιακή εκδοχή και όχι από τη δική του παραγωγή.