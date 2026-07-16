Σία Κοσιώνη: «Ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο» - Η πρώτη ανάρτησή της μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη θα συνεργαστεί τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια με τον ΑΝΤ1, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης16 Ιουλίου ο τηλεοπτικός σταθμός.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του σταθμού, η Σία Κοσιώνη δημοσίευσε μία φωτογραφία της στο Instagram και στη λεζάντα έγραψε για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα της.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή.

Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά.

Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται!

Καλή μας αρχή!» γράφει η ανάρτηση της παρουσιάστριας και δημοσιογράφου.

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Στην ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρεται:

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.



Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».