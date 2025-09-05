Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για δίκη Φιλιππίδη: «Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία – Δεν μετάνιωσα που μίλησα»

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δικαστική υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, στην οποία είχε βρεθεί στο πλευρό των άλλων γυναικών που κατέθεσαν εναντίον του.

Η Παπαχαραλάμπους παραδέχτηκε ότι η περίοδος της δίκης υπήρξε ψυχικά εξαντλητική: «Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη για όλους και τώρα τελείωσε. Δεν θέλω να μιλάω πολύ συγκεκριμένα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ανακούφιση». Όπως πρόσθεσε, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος ώστε να αποτιμήσει πλήρως την εμπειρία, ωστόσο θεωρεί ότι «έκλεισε ένας κύκλος».

Η ίδια τόνισε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ μετάνοια για την απόφασή της να μιλήσει: «Δεν υπήρξε στιγμή που το μετάνιωσα. Ένιωσα δικαίωση. Δεν το έκανα μόνη μου, ήταν κι άλλα κορίτσια που στάθηκαν στο δικαστήριο. Η στήριξη της οικογένειάς μου ήταν καθοριστική». Επισήμανε ακόμη ότι η υπόθεση την έκανε να συνειδητοποιήσει τα «αρνητικά κοινωνικά μαθήματα», καθώς όπως είπε «κάποια στιγμή αποδέχεσαι ότι θα σε σχολιάσουν και προχωράς».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον δικό της μηχανισμό άμυνας: «Θα το ζήσω για μια μέρα και μετά θα πω “τέλος, προχώρα”. Αυτό με βοήθησε να αντέξω».

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, με την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, ενώ απαλλάχθηκε για μία κατηγορία βιασμού λόγω αμφιβολιών. Το δικαστήριο του επέβαλε πολυετή κάθειρξη με αναστολή υπό όρους, ενώ η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ευρύ κοινωνικό διάλογο γύρω από το ελληνικό #MeToo.

Η παρουσία και οι καταθέσεις των γυναικών που μίλησαν ανοιχτά, ανάμεσά τους και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αποτέλεσαν καθοριστικό κομμάτι μιας διαδικασίας που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο και άνοιξε τη συζήτηση για την κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο του πολιτισμού.