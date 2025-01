And Just Like That: «Τα ραντεβού στα 50 έχουν ενδιαφέρον» - Τι αλλάζει στα νέα επεισόδια

Η παραγωγή του «And Just Like That» ετοιμάζεται να συνεχίσει την αφήγηση της ζωής της Carrie Bradshaw και της παρέας της, σε διάφορες γειτονιές του Μανχάταν.

Τα νέα μαθεύτηκαν και ο executive producer, Michael Patrick King, περιέγραψε μερικές fake ανακοινώσεις που αφορούν τα γυρίσματα της συνέχειας του «Sex and the City».

Πολλές από αυτές, ανέφεραν δήθεν περιγραφές επεισοδίων όπως ότι: «Η Carrie δεν μπορεί να το αποδείξει, αλλά νομίζει ότι ο οδοντίατρος της αλλάζει τα δόντια της».

«Οτιδήποτε δημιουργεί ενέργεια γύρω από το πρότζεκτ είναι φανταστικό»

Παρόμοια gag φυλλάδια για τη σειρά βρέθηκαν κολλημένα σε δρόμους της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «And Just Like That season 3». Ο «ένοχος» αποδείχθηκε ότι ήταν μια συγγραφέας με το όνομα Kat Thek από το Μπρούκλιν, και όσα έκανε είχαν σκοπό μόνο τη διασκέδαση.

«Φυσικά και τα γνωρίζαμε!» λέει ο εκτελεστικός παραγωγός King στο Entertainment Weekly. «Νομίζω ότι μας αποπροσανατόλισε από μία ή δύο τοποθεσίες, αλλά το προτιμώ από το να μην υπάρχει καθόλου ενέργεια γύρω από αυτό. Αυτό που λατρεύω είναι όταν αυτό πάνω στο οποίο δουλεύεις γίνεται ένα διαδραστικό έργο τέχνης με τον κόσμο, τα πάντα, από τις ψεύτικες τοποθεσίες και τα σημεία πλοκής των ανθρώπων που αποφασίζουν να γράψουν, μέχρι τα memes. Οτιδήποτε δημιουργεί συνεχώς ενέργεια γύρω από το πρότζεκτ είναι φανταστικό».

«Είναι καινούργια τα πάντα»

Στη συνέχεια, ο King έδωσε για πρώτη φορά μερικές νέες πληροφορίες για τα καινούρια επεισόδια. Όπως επιβεβαιώνει, στην 3η σεζόν δεν θα δούμε την Carrie Bradshaw της Sarah Jessica Parker να βγαίνει με τον Mr. Bean και στη συνέχεια να του στέλνει κατά λάθος ένα γυμνό, όπως έγραφε μια ψεύτικη ανακοίνωση. «Η φράση που θα χρησιμοποιούσα για την 3η σεζόν είναι "καινούργιο"», λέει δίνοντας στο EW τις πραγματικές πληροφορίες για το επόμενο κεφάλαιο. «Είναι καινούργια τα πάντα» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος παραδέχεται, πως η σειρά άφησε το κοινό με ένα μικρό ερωτηματικό, στο φινάλε της 2ης σεζόν. Η Carrie διοργάνωσε ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο για το διαμέρισμά της, με την παρουσία όλων των στενών της φίλων, ώστε να μπορέσει να μετακομίσει σε ένα πολυτελές τριώροφο σπίτι στο Gramercy Park με τον παλιό/νέο της έρωτα Aidan Shaw (John Corbett). Μόνο που εκείνος αποφασίζει ότι χρειάζεται ένα πενταετές διάλειμμα για να περάσει χρόνο με τους γιους του.

«Η πρώτη ερώτηση που έκανα σε όλους ήταν: "Σε τι ακριβώς συμφώνησε η Carrie ;"», θυμάται ο King. «"Ποια είναι η συμφωνία που έκαναν;" Αυτό που μου άρεσε, ήταν πως ακόμα και στο δωμάτιο των σεναριογράφων, υπήρχαν έξι διαφορετικές εκδοχές για το τι συμφώνησε. Όταν κατάλαβα ότι υπήρχε ακόμα μια γκρίζα ζώνη, ήξερα ότι είχαμε ένα εν δυνάμει μεγάλο πεδίο να "οργώσουμε" και να βρούμε λύση».

Η σχέση Carrie-Aidan είναι δραματική

«Δεν με ενδιαφέρει να βασανίσω πολύ το κοινό. Η σχέση Carrie-Aidan είναι δραματική και συναρπαστική επειδή περιέχει δύο οπτικές γωνίες. Νομίζω ότι οι μισοί θαυμαστές που δεν θέλουν η Carrie να έχει σχέση θα πουν "Αρκετά!". Οι άλλοι μισοί θα καταλάβουν ότι όταν αγαπάς κάποιον, αυτό που τον συνοδεύει είναι η οικογένειά του. Είναι ενδιαφέρον όταν έχεις την ερωτευμένη Carrie Bradshaw να καταλαβαίνει, πώς να το κάνεις να δουλέψει, όταν, είσαι σε μια ορισμένη ηλικία, όπου όλοι έχουν παρελθόν. Υπάρχουν μερικές παγίδες στην ιστορία Carrie-Aidan, τις οποίες επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά».

Η Miranda Hobbes

Εκτός από το σπίτι της Carrie στο Gramercy, υπάρχει επίσης μια νέα αρχή, για τη Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), η οποία μετακομίζει και εκείνη με τη σειρά της, σε ένα νέο διαμέρισμα. Και υπάρχουν «πολλές νέες αγάπες», υπόσχεται ο King, καθώς και «νέα εμπόδια για τις παλιές αγάπες». Εκτός από το βασικό τρίο, η 2η σεζόν τελείωσε με τη μεσίτρια ακινήτων Seema Patel (Sarita Choudhury) να βρίσκει τα πατήματά της με έναν νέο εραστή, τον σκηνοθέτη Ravi Gordi (Armin Amiri), ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό για τα γυρίσματα του επόμενου έργου του, ενώ εκείνη έκανε διακοπές με την Carrie στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η ντοκιμαντερίστρια Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) συμβιβάστηκε με την πρόσφατη αποβολή της και ο Anthony Marentino (Mario Cantone) ανοίχτηκε (μεταφορικά και σεξουαλικά) στον Ιταλό φίλο του, Giuseppe (Sebastiano Pigazzi).

Οι νέες προσθήκες

Αναφερόμενος και σε μερικούς από τους νέους χαρακτήρες, ο King προανήγγειλε τους: Rosie O'Donnell, Cheri Oteri, Mehcad Brooks, Jonathan Cake και Logan Marshall-Green.

Σύμφωνα με το EW, επιβεβαιώνεται, ότι η πρωταγωνίστρια του Broadway και του Agatha All Along, Patti LuPone, θα έχει μια ιστορία στην 3η σεζόν, στην οποία θα δούμε επιπλέον την Kristen Schaal (Bob's Burgers). Ακόμη, η Rosemarie DeWitt θα επιστρέψει ως η πρώην σύζυγος του Aidan, Kathy.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η Pigazzi θα είναι πλέον τακτικό μέλος της σειράς μαζί με την Dolly Wells, η οποία υποδυόταν την παραγωγό του BBC Joy, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελευταία θα μπορούσε να γίνει το νέο ερωτικό ενδιαφέρον της Miranda.

«Τα ραντεβού στα 50 είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα» λέει. «Έχουμε παντρεμένους χαρακτήρες, έχουμε ελεύθερους χαρακτήρες, έχουμε χαρακτήρες που προσπαθούν να λύσουν τις τρέχουσες σχέσεις τους. Είναι ένα είδος λαβύρινθου για το πώς κινείσαι μέσα στον κόσμο σε αυτό το σημείο της ζωής σου».

Κάτι άλλο που αλλάζει; Το Voiceover. Σε αντίθεση με το «Sex and the City», το «And Just Like» χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική αφήγηση της Carrie ελάχιστα, συνήθως στις τελευταίες στιγμές κάθε επεισοδίου. Ο King επιβεβαιώνει ότι η αφήγηση θα επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στην 3η σεζόν.

«Η Carrie στην πραγματικότητα γράφει ένα νέο βιβλίο και η αφήγηση είναι ο τρόπος για να μπούμε στο βιβλίο», αποκαλύπτει ο King. «Όταν κάναμε voiceover στο Sex in the City, η Carrie είχε αυτή την επισκόπηση των πάντων. Σου έλεγε τι να σκεφτείς και τι να νιώσεις. Για τις δύο πρώτες σεζόν του And Just Like That, αφαίρεσα τη φωνή γιατί δεν πίστευα ότι ήξερε τι ένιωθε. Αρχίζει να αισθάνεται ξανά τα πράγματα και να έχει μια εικόνα για το πού βρίσκεται στον κόσμο. Η συγγραφή ενός βιβλίου είναι πολύ προσωπική υπόθεση και έτσι, κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, είναι σχεδόν μια άμεση, οικεία συνομιλία με τον θεατή.

Ίσως υπάρχουν πράγματα που λέει στον θεατή που δεν θα τα έλεγε ούτε στους κολλητούς της».

«Spoiler alert» προειδοποιεί το EW, «δεν θα υπάρχει εξομολόγηση για το ότι προσέλαβε τον δικηγόρο Fletcher Reede του Jim Carrey από το Liar Liar του 1997, αφού χτυπήθηκε από ένα Citi Bike. Ναι, αυτό ήταν άλλο ένα από τα ψεύτικα φυλλάδια του Thek για τα γυρίσματα».