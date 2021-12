«And Just Like That» όλα πήγαν λάθος: Το revival του Sex & the City είχε έναν μεγάλο θάνατο και γλυκόπικρη γεύση

Προειδοποίηση: Το άρθρο περιέχει spoilers από το πρώτο επεισόδιο του And Just Like That.

Το «Sex & the City» επέστρεψε με νέα επεισόδια και καινούργιο τίτλο αλλά οι απόψεις διίστανται κατά πόσο άξιζε τον κόπο, πόσο μάλλον την τόση αναμονή. Από τότε που προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς έχουν περάσει 17 χρόνια και 11 από την δεύτερη -αρκετά αμφιλεγόμενη- ταινία.

Στο καστ του «And Just Like That» έχουν προστεθεί τέσσερα νέα μέλη, κατά τα λεγόμενα για περισσότερο diversity , κατά τις κακές γλώσσες για να καλυφθεί το δυσαναπλήρωτο, όπως αποδείχθηκε, κενό της «Σαμάνθα» Κιμ Κατράλ, που αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει.

Το πρώτο επεισόδιο στο HBO Max (βασικά προβλήθηκαν δυο επεισόδια μαζί) του πολυαναμενόμενου spin-off του SATC ξεκίνησε αν μη τι άλλο δυναμικά, ταράζοντας τον κόσμο των πάλαι ποτέ τριών κοριτσιών -που πλέον είναι γυναίκες στα 50 τους, εισάγοντας νέους χαρακτήρες, σεξουαλικούς προσανατολισμούς, επιλογές μαλλιών (η Μιράντα έχει γκρίζα μαλλιά) και άφθονη τεχνολογία (η Carrie έχει Instagram και κάνει podcasts).

Οι τηλεθεατές είδαν μετά από χρόνια τις Carrie (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Charlotte (Κριστίν Ντέιβις) και Miranda (Σίνθια Νίξον) να τρώνε ξανά μαζί, όπως συνήθιζαν, τη Νέα Υόρκη να συνεχίζει να μαγεύει αλλά το σεξ να έχει γίνει πλέον εντελώς περιφερειακό στην ιστορία- για την Charlotte οικειότητα σημαίνει να βλέπει τον σύζυγό της, Harry (Έβαν Χάντλερ) να ουρεί στο μπάνιο ενώ εκείνη μιλάει στο τηλέφωνο και ο μοναδικός που κάνει σεξ στο σπίτι της Miranda είναι ο γιος της, του οποίου τα προφυλακτικά βρίσκει πεταμένα στο πάτωμα.

Εκείνο που μονοπώλησε, ωστόσο, τα σημερινά δημοσιεύματα ήταν ο αναπάντεχος θάνατος του Mr. Big (Κρις Νορθ) σχεδόν με το καλησπέρα, σε μια άκρως βέβαια συγκινητική σκηνή με αναφορές στο παλιό «Sex & the City» μέσα από τα διάσημα μπλε Manolo Blanhik της πρότασης γάμου και την Carrie φυσικά συντετριμμένη- αν και ενδεχομένως λιγότερο από τους φανς.

Το δεύτερο επεισόδιο, που διαδραματίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κηδεία του Mr. Big «θα μπορούσε επίσης να είναι η κηδεία για το "Sex and the City", μετά από έξι σεζόν και δύο ταινίες, και η αρχή για κάτι νέο», σχολιάζουν οι New York Times, που δεν ενθουσιάστηκαν καθόλου με το revival.

«Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια (των συνολικά 10) είναι σαν δύο σόου. Το ένα επιζητά να εξελιχθεί κοντά στις γυναίκες ενώ ζουν τα 50 και το άλλο, που προσπαθεί να ανανεωθεί σε μια τρέχουσα εποχή διαφορετικότητας, είναι επώδυνο», γράφει ο James Poniewozik.

Τι παίρνεις, λοιπόν, αν επαναφέρεις το «Sex & the City» στην τηλεοπτική κουλτούρα του 2021; «Εδώ, τα πράγματα γίνονται τρομακτικά, γρήγορα. Η αρχική σειρά ήταν πρωτοποριακή για τη σεξουαλική της ειλικρίνεια και τις περίπλοκες γυναικείες φιλίες. Ήταν επίσης, όπως πολλές σειρές της εποχής της, πολύ straight και πολύ λευκή», σημειώνει.

Το «And Just Like That...» ήθελε να το αλλάξει αυτό, οπότε καθεμιά διαθέτει πλέον έναν έγχρωμο φίλο ή συνάδελφο. Όλοι αυτοί οι νέοι χαρακτήρες θα μπορούσαν, θεωρητικά, να είναι άνθρωποι με δικά τους προβλήματα και ζωή αλλά δυστυχώς καταλήγουν να λειτουργούν μόνο σε σχέση με την κεντρική τριάδα, «για να τις αμφισβητούν ή να τις καθησυχάζουν ότι κατά βάθος έχουν καλές προθέσεις», σχολιάζουν οι ΝΥΤ.

«Το "And Just Like That" μπορεί να προσφέρει στους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές το κλείσιμο που δεν έκαναν οι ταινίες- αν δεν τους απογοητεύσει. Αλλά ήταν πραγματικά απαραίτητο;», καταλήγει ο συντάκτης.

Η νέα σειρά ακολουθεί τις τρεις φίλες στο επόμενο στάδιο της 30χρονης φιλίας τους και την περιπλοκότητα των 50+. Εδώ Karen Pittman και Cynthia Nixon. © Craig Blankenhorn/HBO

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η κριτική του Guardian, που χαρακτηρίζει «απαίσια» τα πρώτα 20 λεπτά του επεισοδίου, κάνοντας λόγο για «μια σειρά από βασανιστικές σκηνές, που θα μπορούσαν να είχαν γραφτεί από έναν μαθητή γυμνασίου για ένα απαίσιο σχολικό σκετς».

Ωστόσο, η κριτικός της εφημερίδας, Lucy Mangan δηλώνει αισιόδοξη. «Υπάρχουν λόγοι να πιστέψεις ότι επρόκειτο απλώς για δυσκολίες της αρχής. Υπάρχουν αρκετές καλές ατάκες και μια σκηνή σεξ που θυμίζει το αυθεντικά πρωτοποριακό SATC και πόσο διασκεδαστικό ήταν κάποτε».

Στο άρθρο της σχολιάζει επίσης την απουσία της Σαμάνθα και γρήγορα την ξεπετάνε στο σενάριο- μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου «οι σέξι σειρήνες στα 60 τους έχουν ακόμη πέραση εκεί!», ακούγεται να λέει κάποιος.

«Η σειρά υποβαθμίζει τους αρχικούς χαρακτήρες σε ένα μπερδεμένο τρίο που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν περίεργο νέο κόσμο, λες και το μόνο πράγμα που έχει να μας προσφέρει το να μεγαλώνουμε είναι σύγχυση και αποτυχία. Ας ελπίσουμε ότι η δυναμική της ομάδας θα αποκατασταθεί προς όφελος όλων. Ή τουλάχιστον όσων επέζησαν. RIP», καταλήγει.

Η πρεμιέρα βρήκε τις Carrie, Miranda και Charlotte περίπου 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας "Sex and the City 2". © 2021 WarnerMedia

Το Indiewire, ζυγίζοντας καλές και κακές στιγμές, βαθμολογεί τη σειρά με B- και σχολιάζει: «Το "And Just Like That..." προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει το "Sex & the City" ξανά επίκαιρο και να σβήσει κακώς κείμενα που σχετίζονται με το παρελθόν της σειράς».

Ο συντάκτης Ben Travers εντοπίζει βέβαια αρκετά θετικά- το normalizing της επιλογής να μην κάνεις παιδιά ή τα pros/cons των ζευγαριών που γίνονται συγκάτοικοι αλλά στέκεται επίσης στην άχαρη προσθήκη έγχρωμων και LGBTQ χαρακτήρων.

«Μέχρι στιγμής, αυτοί οι νέοι χαρακτήρες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους καθησυχάζοντας το βασικό καστ ότι δεν είναι ρατσιστές», σχολιάζει.

Το Radio Times, από την πλευρά του, λέει πως η νέα σειρά «δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ» και ότι χωρίς την Κίμ Κατράλ «μοιάζει περισσότερο με μια κρύα, κυνική μπίζνα παρά με ειλικρινές comeback».

Ο Κρις Νορθ είχε παραχθεί ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στο νέο spin-off. «Αλήθεια δεν ένιωθα ότι είχα κάτι να προσφέρω ξανά στον ρόλο», έχει πει, αλλά ο παραγωγός Michael Patrick King τον έπεισε τελικά να γυρίσει. © 2021 WarnerMedia

Ωστόσο, ο Independent διαφωνεί λέγοντας πως «ήταν τόσο καλό που η Κατράλ χτυπάει το κεφάλι της». Ο κριτικός της βρετανικής εφημερίδας Adam White κάνει λόγο άλλωστε για «μικρό θαύμα», βαθμολογώντας με τέσσερα αστεράκια ενώ εκθειάζει επίσης την επιστροφή της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «που δείχνει φανταστική».

Το Wrap σχολίασε επίσης ότι η νέα σειρά αποδεικνύει ότι οι υπόλοιποι τρεις χαρακτήρες είναι «άξιοι επιστροφής». «Η μεγαλύτερη δυνατότητα της σειράς [είναι] η ειλικρινής απεικόνιση της ζωής 55χρονων γυναικών, μιας ομάδας που σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο», έγραψε η Jennifer Keishin Armstrong. «Οι Πάρκερ, [Κρίστιν] Ντέιβις και [Σίνθια] Νίξον επιστρέφουν εύκολα στους ρόλους τους, προσφέροντας μια γλυκιά νοσταλγία».

Άλλες κριτικές στον βρετανικό Τύπο δεν ήταν, όμως, τόσο ευγενικές. Η Anita Singh της εφημερίδας The Telegraph χαρακτήρισε τη νέα σειρά «κουραστική και άσκοπα κακιασμένη».

«Πώς αντιμετωπίζει η σειρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την τελευταία φορά που τις είδαμε στην τηλεόραση; Εξαιρετικά άσχημα. Όχι τόσο για τις αναφορές περί γήρατος, όπως συζητήσεις για τη Miranda που άφησε τα μαλλιά της να γκριζάρουν (η Charlotte δεν εγκρίνει), αλλά σε εκείνες για την εποχή που ζούμε», γράφει, προσθέτοντας πως «σε αντίθεση με την πρώτη, η νέα έκδοση δεν είναι κωμωδία κατά βάθος». «Το μήνυμα που περνάει είναι: "Στα 50 σου μπορείς να έχεις ακόμη τη μόδα. Απλώς δεν μπορείς να διασκεδάσεις», καταλήγει.

Η Robyn Bahr του Hollywood Reporter συμφωνεί ότι «η ελαφρότητα της αρχικής σειράς απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από αυτήν την πιο κυκλοθυμική και σοβαρή έκδοση» και γράφει: «Στην πραγματικότητα, το Sex & the City και το And Just Like That είναι δύο εντελώς ξεχωριστά σόου που τυχαίνει να μοιράζονται μια συνεχόμενη αφήγηση».

Τέλος, η Inkoo Kang της Washington Post σχολιάζει ότι τα πρώτα επεισόδια «μοιάζουν περισσότερο με πανικό διάσωσης μιας κληρονομιάς».

«Ζητώντας συγγνώμη για λάθη του παρελθόντος, η σειρά ξεχνά να κάνει ό,τι έκανε καλύτερα: να στήσει μια ιστορία όπου χιούμορ και φιλία μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα χειρότερα που σου πετάει η Νέα Υόρκη» γράφει και καταλήγει: «Αλλά είναι τόσο βαρετό να παρακολουθείς αυτές τις λευκές φεμινίστριες να το παλεύουν».