«And Just Like That»: Κυκλοφόρησε το teaser trailer- Πότε κάνει πρεμιέρα

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το «And Just Like That», το πολυαναμενόμενο revival του «Sex & the City», με το νέο teaser trailer να αποκαλύπτει πότε κάνει πρεμιέρα.

Το HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ, σύμφωνα με το οποίο η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου με δυο επεισόδια. Τα υπόλοιπα οκτώ επεισόδια της σεζόν -συνολικά δέκα- θα κυκλοφορούν ένα κάθε φορά στις επόμενες Πέμπτες.

Το «And Just Like That» αφηγείται ένα καινούργιο κεφάλαιο των Carrie (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Miranda (Σίνθια Νίξον) and Charlotte (Κριστίν Ντέιβις) ενώ συνεχίζουν τις περίπλοκες ζωές τους, την αγάπη και την καριέρα τους στη Νέα Υόρκη- πλέον στα 50 τους.

Η αρχική τηλεοπτική σειρά βασίστηκε στους χαρακτήρες του ομώνυμου βιβλίου της Candace Bushnell, που κυκλοφόρησε το 1996. Το «Sex & the City» παιζόταν για έξι σεζόν από το 1998 μέχρι το 2004 και ακολούθησαν δυο ταινίες.

Δείτε το teaser trailer:

Με πληροφορίες από Variety