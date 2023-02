And Just Like That...: Κάρι και Έινταν φιλιούνται -Το ποστ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που ενθουσίασε

Τα γυρίσματα του And Just Like That... έβαλε ξανά τους τηλεθεατές στον κόσμο του δημοφιλούς Sex and The City και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως «Κάρι Μπράντσο» περπάτησε με τα ψηλοτάκουνά της στη Νέα Υόρκη.

Οι περιπέτειες για τις τρεις ηρωίδες συνεχίζονται με τη δεύτερη σεζόν να επιφυλάσσει εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η επιστροφή του Έινταν Σο, που υποδύεται ο Τζον Κόρμπετ.

Η ευχή πολλών εισακούστηκε και ο Έινταν γυρνά στην ζωή της Κάρι. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε ποστάρει στις αρχές του χρόνου φωτογραφία με τον Τζον Κόρμπετ να περπατούν χεράκι-χεράκι στη Νέα Υόρκη, ενθουσιάζοντας τους φανς της.

Ωστόσο, σε σημερινή της ανάρτηση στο Instagram προκάλεσε πανικό. Κάρι και Έινταν φιλιούνται!

Σε άλλη φωτογραφία η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φαίνεται να έχει τα χέρια της στο πρόσωπο του συμπρωταγωνιστή της, ο οποίος κάτι της ψιθυρίζει, ενώ σε άλλη αγκαλιάζονται.

Φωτ: Instagram

Φωτ: Instagram

«Αποκλείεται», σχολίασε κάτω από τις φωτογραφίες η Γκουίνεθ Πάλτροου, ενώ η Λένα Γουέιτ έγραψε: «Σας παρακαλώ μην παίζετε με τα συναισθήματά μας».