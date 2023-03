Άλογο έπαθε καρδιακή ανακοπή στα γυρίσματα του «The Lord of the Rings: The Rings of Power»- Σοκαρισμένο το καστ

Ένα άλογο πέθανε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του «The Lord of the Rings: The Rings of Power» σοκάροντας όσους βρίσκονταν στο σετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του καστ είναι συντετριμμένα καθώς το ζώο υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά την πρόβα μιας σκηνής μάχης.

Το άλογο, το οποίο λέγεται ότι είχε έναν αναβάτη στην πλάτη του, ήταν ένα από τα 100 που συμμετείχαν στα γυρίσματα στο Shottesbrooke Park του Berkshire.

Μετά το τραγικό συμβάν τα γυρίσματα σταμάτησαν για λίγες ημέρες, αν και η παραγωγή ξεκίνησε ξανά στο τέλος της εβδομάδας.

«Ήταν απολύτως αποκαρδιωτικό» ανέφερε άτομο της παραγωγής. «Τη μια στιγμή τα άλογα πήγαιναν όλα στο πεδίο της μάχης, προς τις κάμερες και το επόμενο λεπτό ένα σωριάστηκε στο έδαφος. Το επόμενο πράγμα που μάθαμε, ήταν ότι ήταν νεκρό.» είπε.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση ήταν απαίσια και όλοι στο σετ έμειναν σε «απόλυτο σοκ».

Μια άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι παρόντες στο πλατό τη στιγμή του θανάτου του αλόγου, ήταν ένας κτηνίατρος και ένα μέλος της ομάδας ευημερίας των ζώων της American Humane Association.

Η Amazon ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2021 ότι η σειρά θα μεταφερθεί από τη Νέα Ζηλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν.

Η παραγωγή του επερχόμενου κύκλου των οκτώ επεισοδίων, που έχει προγραμματιστεί για το 2024, ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο με τη Charlotte Brändström, τη Sanaa Hamri και τη Louise Hooper στην σκηνοθεσία.