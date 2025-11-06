«All's Fair»: Η σειρά, με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν, θεωρείται η «χειρότερη όλων των εποχών»

Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν χαρακτηρίστηκε ως «η χειρότερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών».

Ο λόγος για το «All’s Fair», μια δημιουργία των Ράιαν Μέρφι (American Horror Story), Τζον Ρόμπιν Μπέιτς και Τζο Μπέικεν, που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη (4 Νοεμβρίου) στο Disney+ και δέχτηκε συντριπτικά αρνητικές κριτικές.

Αυτή τη στιγμή, η σειρά έχει ποσοστό μηδέν τοις εκατό στο Rotten Tomatoes, τον γνωστό ιστότοπο που συγκεντρώνει αξιολογήσεις κριτικών.

Η Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί μαζί με τις Ναόμι Γουότς και Νίσι Νας-Μπετς, υποδυόμενες μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων που εγκαταλείπουν ένα ανδροκρατούμενο δικηγορικό γραφείο για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

To τρέιλερ της σειράς:

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης η Σάρα Πόλσον, η Γκλεν Κλόουζ και η Τεγιάνα Τέιλορ - η οποία θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητα στα Όσκαρ χάρη στον ρόλο της απέναντι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον One Battle After Another.

Η εφημερίδα The Times έδωσε στη σειρά μηδέν στα πέντε αστέρια, γράφοντας: «Μπορεί κάλλιστα να είναι το χειρότερο τηλεοπτικό δράμα που έχει γίνει ποτέ».

Ο κριτικός Μπεν Ντάουελ σχολίασε ότι η δεκάωρη σειρά δεν είναι καν «απολαυστικά κακή» και μοιάζει σαν να γράφτηκε «από ένα παιδάκι που δεν μπορεί να γράψει ούτε τη λέξη ‘ποπός’ σε έναν τοίχο».

Η Λούσι Μάνγκαν, γράφοντας για τον Guardian, επίσης έδωσε στη σειρά μηδέν αστέρια, σημειώνοντας: «Δεν ήξερα ότι είναι ακόμη δυνατόν να φτιάξεις τόσο κακή τηλεόραση». Χαρακτήρισε το All’s Fair ως «συναρπαστικά, ακατάληπτα, υπαρξιακά απαίσιο».

Ο Έντ Πάουερ της Telegraph σχολίασε ότι «θα ήταν άδικο να στοχοποιηθεί μόνο η Καρντάσιαν», καθώς «η συμμετοχή της είναι απλώς μία από τις πολλές καταστροφές της σειράς» – αν και υπενθύμισε ότι η Καρντάσιαν είναι και παραγωγός, μαζί με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Παράλληλα, η Άντζι Χαν από το Hollywood Reporter απέδωσε την «άκαμπτη και ανέκφραστη» ερμηνεία της Καρντάσιαν στο ίδιο το σενάριο, το οποίο, όπως έγραψε, «είναι επίσης άκαμπτο και ανέκφραστο, χωρίς ούτε μία αυθεντική νότα».

Η Καρντάσιαν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ράιαν Μέρφι, στην 12η σεζόν της σειράς American Horror Story.

Μιλώντας στο BBC για τον ρόλο της στο «All’s Fair», η Καρντάσιαν είπε ότι θεωρεί τιμή της που συνεργάζεται με τις συμπρωταγωνίστριές της, τις οποίες αποκάλεσε «τις καλύτερες δασκάλες υποκριτικής στον κόσμο».

Αναγνωρίζοντας τη φήμη της ως σταρ ριάλιτι, σημείωσε ότι οι δημιουργοί της σειράς «πήραν ένα ρίσκο δουλεύοντας μαζί μου». «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να είμαι αντιεπαγγελματίας, να καθυστερώ ή να μην ξέρω τα λόγια μου», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από The Independent