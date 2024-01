«Αll we need is love»: Το εξώφυλλο του Marie Claire με το φιλί δύο γυναικών

Την ώρα που η συζήτηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών απασχολεί τη δημόσια σφαίρα, το τεύχος Φεβρουαρίου του Marie Claire Greece είναι αφιερωμένο στον έρωτα και στο εξώφυλλο φιλοξενεί ένα ζευγάρι γυναικών.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η Ελένη Γκίκα και η σύζυγός της, Μαρία Βαζούρα, δίνουν ένα τρυφερό φιλί. Έξι ζευγάρια μιλούν στο Marie Clare για το δικό τους love story.

«All we need is love» είναι τίτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού. «Για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την αγάπη: ο έρωτας, ο γάμος και οι σχέσεις σήμερα», αναφέρει ακόμη.

«Τι είναι ρομαντικό σήμερα; Πού αναζητούμε την αγάπη; Τι θέλουμε από τις σχέσεις; Οι ανάγκες αλλάζουν, οι κοινωνίες εξελίσσονται και ορίζουν διαφορετικά την τρυφερότητα, την οικογένεια, τις προτεραιότητες των συντρόφων. Οι άνθρωποι διεκδικούν την ευτυχία τους. Όσο η συγκολλητική ουσία είναι η αγάπη, το μέλλον θα προδιαγράφεται καλύτερο», αναφέρει ανάρτηση στον λογαριασμό του Marie Claire στο Instagram.