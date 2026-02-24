Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για τον ρόλο του στις Σέρρες: Με σταματούσαν άνθρωποι και μου έλεγαν «ευχαριστούμε»

Kαλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Καθαρά Δευτέρας ο ηθοποιός Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

Μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο ηθοποιός, που πέρσι ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Ο πατέρας μου είναι 100% Πολωνός, η μητέρα μου μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή. Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Υπήρχε πάντα το ότι ήθελα να διαβάσω για να μπορέσω να φύγω απ’ τη Λάρισα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Πάντα υπήρχε αυτό, ότι θέλω να διαβάσω, γιατί ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτή την πόλη και να υπάρχει μια εξέλιξη», ανέφερε αρχικά ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

«Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω τη δική μου θεατρική ομάδα και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Με γοητεύει το αβέβαιο. Νιώθω πως, όταν κάτι είναι πολύ σίγουρο, γίνεται τόσο στάσιμο ώστε να νεκρώνει, άρα έχει τελειώσει. Φοβάμαι τον θάνατο και τη μοναξιά. Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός για μένα, όταν ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου είναι πιο ωραία», εξομολογείται σε άλλα σημεία της κουβέντας ο ηθοποιός.

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για Σέρρες: Άνθρωποι με σταματούσαν στον δρόμο και μου έλεγαν «ευχαριστούμε»

Ερωτηθείς για τον ρόλο του στις Σέρρες, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Πιεχόβιακ απάντησε: «Δεν με ανησύχησε καθόλου, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δεν αντιμετώπισα καμία αρνητική κριτική ή επίθεση, το οποίο είναι ευτύχημα. Υπήρχαν πολλά θετικά σχόλια. Άνθρωποι με σταματούσαν στον δρόμο και μου έλεγαν ''ευχαριστούμε''. Τα βουρκωμένα μάτια, το ανθρώπινο ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό».

«Το να βλέπεις δικές σου ιστορίες στην οθόνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνεις πως έχεις το δικαίωμα να ονειρευτείς, και γενικά καταλαβαίνεις πως έχεις δικαιώματα. Το να φοβούνται να αποδεχτούν τον εαυτό τους, είναι το χειρότερο. Είναι τρομερό γιατί δεν μπορούν να νιώσουν το σώμα τους, δεν μπορούν αν εξωτερικεύσουν αυτό που νιώθουν. Και αυτό είναι προβληματικό γιατί αν δεν είμαστε απελευθερωμένοι σωματικά, αυτό βγαίνει σε πολλές καταστάσεις» συνέχισε.