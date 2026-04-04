Akylas: «Τραγουδούσα στον δρόμο και ήταν επιλογή μου»

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομά του ως εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision 2026, ο Akylas δεν έχει κρύψει ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει.

Μιλώντας στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο τραγουδιστής που θα ερμηνεύσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026 στην Αυστρία, περιέγραψε πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητά του λίγο πριν από το «Sing for Greece», τον εθνικό τελικό επιλογής του ελληνικού τραγουδιού.

Όπως ανέφερε, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους του ως καλλιτέχνης, κατέληγε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα: ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη μουσική. Παρά τις δυσκολίες και τις επαγγελματικές αναζητήσεις, επέλεγε συνειδητά να επιστρέφει σε αυτό που αγαπά, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να ξεκινά ξανά από την αρχή.

«Ακόμη κι όταν έχανα λίγο την ελπίδα μου, έλεγα "μα και τι θα κάνω μα αυτό θέλω, αυτό μου αρέσει". Δούλευα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, μετά γύρισα να το προσπαθήσω εδώ, δεν έβγαινε πάλι», είπε ο τραγουδιστής.

«Τρεις μήνες πριν ήμουν στην Ερμού και τραγουδούσα στον δρόμο, αυτό ήταν μία επιλογή μου γιατί είχα μπει ξανά λίγο σε εστίαση, σέρβις, καφέ.. και λέω ότι προτιμώ να τραγουδάω στον δρόμο και να κάνω αυτό που αγαπώ, να βγάζω χρήματα να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, παρά να κάνω κάτι άλλο. Οπότε το ότι υπήρχε όλη αυτή η μετάβαση, από εκεί ξαφνικά στη μεγάλη σκηνή της Eurovision είναι κάτι ακραίο, γι' αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη».

Ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και όλα δείχνουν ότι η παρουσία του έχει αρχίζει ήδη να ξεχωρίζει, μιας και βρίσκεται στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων.

Στην κορυφή, σύμφωνα με τις αποδόσεις των bookmakers, βρίσκονται χώρες που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή, ενώ η Ελλάδα παραμένει σταθερά μέσα στο «παιχνίδι».