Akylas: «Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό»

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Akylas, λίγες ώρες μετά τον τελικό της Eurovision 2026 και έχοντας ο ίδιος κατακτήσει τη 10η θέση με το «Ferto», θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, ενώ ετοιμάζει και καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

«Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε δέκα χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ... στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στεναχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν... έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό το project, δώσαμε ψυχή και αίμα, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες... ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε, βέβαια τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό. Το καλοκαίρι... θα τα σπάσουμε όλα... Πραγματικά, ξανά ευχαριστώ για όλα... για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, γιατί έφαγα τρελό love bombing τους τελευταίους μήνες και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα... ευχαριστώ που είστε εδώ. Τα λέμε Αθήνα...», είπε ο Akylas στο βίντεο.

«Λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν»

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision, ο Akylas στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το «Bangaraga»

Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς.

Η DARA με το τραγούδι «Bangaraga» κατάφερε να επικρατήσει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική βραδιά, συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις κριτικές επιτροπές όσο και από το televoting, κάτι που έχει να γίνει από το 2017.