Akylas για Eurovision: «Όλοι νομίζουν πως έχω κάποιο θέμα με τον μπαμπά μου»

Ο Akylas βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποίο συζήτησαν για την εμπειρία της Eurovision και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο παρουσιαστής σχολίασε τη «συγγνώμη» που είπε ο Akylas στο ελληνικό κοινό, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας καλλιτέχνης εκπροσώπησε τη χώρα μας με το τραγούδι «Ferto» και κατέκτησε την 10η θέση.

«Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε», εξομολογήθηκε ο Akylas.

«Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν ένα τόσο έντονο συναισθηματικό rollercoaster για μένα. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το μοιραστήκαμε όλοι. Μετά γύρισα σπίτι και είδα στο TikTok βίντεο με παρέες που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα και ήταν πραγματικά απίστευτο» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε "εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το σασπένς". Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω "παιδιά, τι γίνεται;"», κατέληξε ο Έλληνας καλλιτέχνης.

«Τον λατρεύω τον μπαμπά μου και μου έχει σταθεί πάρα πολύ»

Στη συνέχεια, ο Akylas αναφέρθηκε στον πατέρα του, δηλώνοντας πως είναι ένας άνθρωπος τον οποίο «λατρεύει και του έχει σταθεί πάρα πολύ».

«Ο μπαμπάς μου είχε από πολύ μικρός θέματα με την καρδιά του... οπότε σταμάτησε να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει... οπότε ήταν αρκετά δύσκολα, αλλά εννοείται τον λατρεύω. Ζει στη Θεσσαλονίκη... είναι χωρισμένοι με τη μαμά», συμπλήρωσε ο Akylas.