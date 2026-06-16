Akylas για Eurovision: «Έπαθα κρίση πανικού στις πρώτες δηλώσεις»

Ο Akylas μίλησε στο vidcast του MAD και τη Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, με αφορμή τη συμμετοχή του στα MAD VMA 2026, σχετικά με την παρουσία του ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026.

Ερωτώμενος για το πώς τον επηρέασε ψυχολογικά όλο το βάρος από την εκπροσώπηση στην Eurovision, ο Akylas απάντησε: «Με επηρέασε αρκετά. Φυσικά, εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ήταν κάτι πολύ έντονο, ό,τι θέση και εάν έβγαινα υπήρχε πολλή αδρεαναλίνη».

«Βέβαια, λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ, που εγώ, ενώ είχαμε γυρίσει, τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες στις πρόβες, καθόμουν και δεν το πίστευα« συνέχισε ο Akylas.

Μεταξύ άλλων, στάθηκε και στην υποδοχή του στην Ελλάδα και στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μπροστά στις κάμερες: «εντάξει, με στεναχώρησε αρκετά, αλλά στάθηκα κυρίως στα όμορφα και στον κόσμο στο αεροδρόμιο. Και στη Βιέννη, που είχαν έρθει πολλοί Έλληνες για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή, και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το τι αγκαλιές με πήραν, τι δάκρυα ρίξαμε, μανάδες, μπαμπάδες, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, όλες οι ηλικίες, ήταν απίστευτη αυτή η αποδοχή που έζησα. Εντάξει, θυμάμαι και το moment που πήγα μπροστά στις κάμερες για τις πρώτες δηλώσεις και έπαθα κρίση πανικού».

Akylas για Eurovision: «Ένιωσα ένα παιδάκι στο σχολείο»

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό, να βγω και να έχω 25 κάμερες να με περιμένουν για "ανάκριση". Εκεί το έπαθα κιόλας, δεν μπορούσα να ηρεμήσω τη φωνή μου» αποκάλυψε στη συνέχεια ο Akylas.

Εξομολογήθηκε, παράλληλα, πως λόγω της θέσης που κατέλαβε στην Eurovision, ένιωθε σαν να επιστρέφει στο σχολείο, αφού έχει λάβει κακούς βαθμούς: «Ξαφνικά, ένιωσα παιδάκι στο σχολείο που έφερα τους κακούς βαθμούς και τώρα έπρεπε να πω "πω, πω, τι έκανα"».

«Μέσα από την Eurovision ήρθα πολύ σε επαφή με τις ευαίσθητες πλευρές μου, γιατί αυτό που συνέβη, ήταν θείο δώρο για μένα. Από εκεί που έπαιζα στην Καπνικαρέα γιουκαλίλι, έφτασα στη Βιέννη να εκπροσωπώ την Ελλάδα» συνέχισε ο Akylas.

Καταλήγοντας, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους τον επηρέασε θετικά η συμμετοχή του στην Eurovision: «έμαθα καλύτερα και ποιος είναι ο Akylas, τα όρια μου. Μία ψυχοθεραπεία πρέπει να μπει κάποια στιγμή στο πρόγραμμα, γιατί too much».