Akylas: Ερμήνευσε το «Ferto» στο Nordic Eurovision Party με μια ξεχωριστή εμφάνιση

Λίγες εβδομάδες πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision, ο Akylas έδωσε μια πρώτη δυναμική «γεύση» του τραγουδιού του, εντυπωσιάζοντας το κοινό σε ένα από τα πιο γνωστά pre-parties του θεσμού.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο Όσλο, στο πλαίσιο του Nordic Eurovision Party, όπου παρουσίασε το «Ferto» μπροστά σε φανατικούς θαυμαστές του διαγωνισμού. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η σκηνική του παρουσία, με την επιλογή μιας κόκκινης γούνας να ξεχωρίζει.

Το Nordic Eurovision Party αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς της προωθητικής περιόδου της Eurovision, προσελκύοντας κάθε χρόνο καλλιτέχνες και fans από όλη την Ευρώπη.

Όσον αφορά το styling, ο Akylas παρέμεινε πιστός στη χαρακτηριστική του αισθητική, επιλέγοντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με την κόκκινη γούνα, outfit στην ίδια απόχρωση και ψηλές κάλτσες, διαμορφώνοντας μια έντονη και αναγνωρίσιμη σκηνική εικόνα.