Άκης Πετρετζίκης: Είχε ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

Ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του είχε ο Άκης Πετρετζίκης.

Το ατύχημα που είχε ο Άκης Πετρετζίκης, σημειώθηκε τις περασμένες ημέρες και όπως φανέρωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στα social, είναι για πέμπτη ημέρα στο σπίτι, εξηγώντας πώς συνέβη το περιστατικό.

Άκης Πετρετζίκης: Πώς έγινε το ατύχημα με το άλογο

Ο γνωστός σεφ ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι ενώ βρισκόταν στην Πρέβεζα και απολάμβανε την τελευταία ημέρα με το συνεργείο, αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με άλογο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το άλογο τρόμαξε, τινάχτηκε και ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Λόγω της δυνατής πτώσης, ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ ράγισε ένα πλευρό, υποφέροντας από αφόρητο πόνο. Μάλιστα, ανέφερε ότι για τη σωστή ανάρρωσή του, απαιτείται να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», ανέφερε αρχικά.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», περιέγραψε, ζητώντας από τους ακολούθους του να του δώσουν συμβουλές για σωστή ανάρρωση.

«Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό» συμπλήρωσε.

«Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά» κατέληξε στην ανάρτησή του.