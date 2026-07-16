Αγωγή: Οι Έλισον έταξαν στον Τραμπ χρήματα και απολύσεις στο CNN για να εγκριθεί η εξαγορά της Warner

Μια αγωγή μετόχου της Paramount Skydance φέρνει ξανά στο κέντρο της αμερικανικής πολιτικής και μιντιακής σύγκρουσης τη γιγαντιαία συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ύψους 111 δισ. δολαρίων.

Ο μέτοχος Πολ Ρόμπινς προσέφυγε στο Delaware Chancery Court, ζητώντας να μπλοκαριστεί η συμφωνία και διεκδικώντας απροσδιόριστες χρηματικές αποζημιώσεις. Στην αγωγή του κατηγορεί τον επικεφαλής της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, τον πατέρα του, Λάρι Έλισον, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ότι παραβίασαν τα καθήκοντά τους απέναντι στους μετόχους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι Έλισον φέρονται να υποσχέθηκαν στον Ντόναλντ Τραμπ «παράνομα ιδιωτικά οφέλη» ώστε να αρθούν τα ομοσπονδιακά ρυθμιστικά εμπόδια στη συμφωνία. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν την πιθανότητα διακανονισμού νομικών αξιώσεων του Τραμπ εναντίον του CNN, αλλά και υποσχέσεις ότι, μετά την εξαγορά, θα απομακρυνθούν παρουσιαστές του CNN που δεν συμπαθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ δεν κατονομάζεται ως εναγόμενος.

Η Paramount απορρίπτει τις καταγγελίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η αγωγή «ανακυκλώνει ισχυρισμούς που έχουν ήδη αναφερθεί και ήδη απαντηθεί» και πρόσθεσε ότι ούτε ο Ντέιβιντ ούτε ο Λάρι Έλισον έχουν δώσει δεσμεύσεις σε κυβερνητικό φορέα, πολιτειακό γενικό εισαγγελέα ή ομοσπονδιακή αρχή για το μέλλον του CNN ή οποιουδήποτε άλλου ειδησεογραφικού οργανισμού, πέρα από τον στόχο της «δημοσιογραφίας που βασίζεται στην αλήθεια».

Η αγωγή δεν αφορά μόνο μία ακόμη εταιρική διαμάχη γύρω από μια μεγάλη συμφωνία του Χόλιγουντ. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το ποιος θα ελέγχει μερικά από τα ισχυρότερα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ: από το CBS και την Paramount+ έως το CNN, το HBO Max και το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros.

Σύμφωνα με την αγωγή, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας Paramount-Skydance τον Αύγουστο του 2025, οι Έλισον «άρχισαν να ξαναφτιάχνουν το CBS κατ’ εικόνα του προέδρου», αγόρασαν ιδιοκτησίες που του άρεσαν και φιλοξένησαν εκδηλώσεις προς τιμήν του. Η αγωγή υποστηρίζει ότι αυτά μπορεί να βοήθησαν τους Έλισον, αλλά φαίνεται να ζημίωσαν την Paramount.

Το πολιτικό σκέλος γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό επειδή ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ήταν βασικός χρηματοδότης της προηγούμενης συμφωνίας για την Paramount Global και στηρίζει προσωπικά και την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Η αγωγή παρουσιάζει τη συμφωνία όχι απλώς ως επιχειρηματική επέκταση, αλλά ως πιθανή συναλλαγή πολιτικής εύνοιας και μιντιακού ελέγχου.

Η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, χωρίς να απαιτηθούν αποεπενδύσεις ή άλλες παραχωρήσεις από την Paramount Skydance. Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου ενέκριναν τη συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις χαμηλότερων στελεχών, που φέρονταν να τάσσονταν υπέρ του να κινηθεί νομικά το υπουργείο εναντίον της.

Η αγωγή θέτει επίσης ζήτημα ξένων επενδυτών. Σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η συμφωνία εξετάζεται από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ, παρότι η Paramount έχει εξασφαλίσει 24 δισ. δολάρια από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Paramount έχει υποστηρίξει ότι οι συγκεκριμένοι επενδυτές δεν θα έχουν θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο ούτε δικαίωμα ψήφου, άρα δεν απαιτείται τέτοιος έλεγχος.

Η νέα προσφυγή κατατέθηκε μία ημέρα μετά την αγωγή 12 πολιτειακών γενικών εισαγγελέων των Δημοκρατικών, οι οποίοι ζητούν να μπλοκαριστεί η συμφωνία για λόγους ανταγωνισμού. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα δώσει στην ενιαία εταιρεία υπερβολικό έλεγχο στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην καλωδιακή τηλεόραση. Εναντίον της συμφωνίας έχει στραφεί και η Writers Guild of America, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει τις αμοιβές και τις ευκαιρίες εργασίας των σεναριογράφων.

Γι’ αυτό και η υπόθεση δεν διαβάζεται μόνο ως διαμάχη μετόχων. Διαβάζεται ως ακόμη ένα επεισόδιο στη μάχη για την ιδιοκτησία, την επιρροή και την πολιτική κατεύθυνση των μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Αν η εξαγορά ολοκληρωθεί, θα φέρει κάτω από την ίδια στέγη δύο από τα τελευταία μεγάλα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ και θα ενώσει το CBS με το CNN, σε μια περίοδο όπου οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ βρίσκονται ήδη υπό τεράστια πολιτική πίεση.

Το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί για τους ισχυρισμούς της αγωγής. Όμως η υπόθεση ανοίγει με τον πιο ωμό τρόπο ένα ερώτημα που ξεπερνά την Paramount και τη Warner Bros. Discovery: όταν οι δισεκατομμυριούχοι αγοράζουν στούντιο, κανάλια και ειδησεογραφικά δίκτυα, αγοράζουν απλώς περιεχόμενο ή και πολιτική ισχύ;

με στοιχεία από Variety, Deadline