Αγωγή 150 εκατ. δολαρίων ανοίγει ξανά τον πόλεμο για τις Χρυσές Σφαίρες

Οι Χρυσές Σφαίρες επιστρέφουν στο κέντρο μιας μεγάλης σύγκρουσης στο Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά, όχι για το ποιος πήρε το βραβείο, αλλά για το ποιος ελέγχει τον μηχανισμό που κάνει ένα βραβείο πολύτιμο.

Πρώην μέλη της Hollywood Foreign Press Association —της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ, που ίδρυσε τις Χρυσές Σφαίρες και τις είχε στην ιδιοκτησία της επί δεκαετίες— κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Ζητούν τουλάχιστον 150 εκατ. δολάρια και ζητούν επίσης να ακυρωθεί η συμφωνία που οδήγησε στη διάλυση της παλιάς Ένωσης.

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Στο κέντρο της αγωγής βρίσκεται ο Τζέι Πένσκε, επικεφαλής της Penske Media Corporation, ενός από τους ισχυρότερους ομίλους μέσων και ψυχαγωγίας στο Χόλιγουντ. Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου βρίσκονται μέσα όπως τα Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Rolling Stone και Billboard. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Πένσκε φέρεται να συνεργάστηκε με τον Τοντ Μπόλι, επικεφαλής της Eldridge Industries, ώστε να αποκτηθούν οι Χρυσές Σφαίρες μέσα από μια διαδικασία που τα πρώην μέλη της Ένωσης χαρακτηρίζουν στημένη και αδιαφανή.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η κρίση που έπληξε τις Χρυσές Σφαίρες τα προηγούμενα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε απλώς από τους νέους ιδιοκτήτες, αλλά ενισχύθηκε παρασκηνιακά, ώστε να πέσει η αξία του θεσμού και να γίνει ευκολότερη η εξαγορά του. Πρόκειται για σοβαρούς ισχυρισμούς, που δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες των Χρυσών Σφαιρών απορρίπτουν πλήρως τις κατηγορίες. Σε δήλωσή τους, χαρακτηρίζουν την αγωγή παράλογη και υποστηρίζουν ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Επιμένουν επίσης ότι η παλιά Ένωση ήταν ένας οργανισμός με σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας, που είχε δεχθεί έντονη κριτική για ζητήματα ηθικής, αποκλεισμών, ρατσισμού και κακής συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους της βιομηχανίας.

Το υπόβαθρο είναι γνωστό. Το 2021, έρευνα των Los Angeles Times είχε αποκαλύψει ότι η Ένωση, τότε υπεύθυνη για τις Χρυσές Σφαίρες, δεν είχε ούτε ένα μαύρο μέλος. Ακολούθησαν δημόσια κατακραυγή, αποχή από ανθρώπους της βιομηχανίας και η απόφαση του NBC να μη μεταδώσει την τελετή του 2022. Μετά την εξαγορά και την αναδιοργάνωση του 2023, οι Χρυσές Σφαίρες μεταφέρθηκαν στο CBS.

Η νέα αγωγή, όμως, δεν μένει στο πώς άλλαξαν χέρια οι Χρυσές Σφαίρες. Αγγίζει ολόκληρο το σύστημα των βραβείων. Τα πρώην μέλη της Ένωσης υποστηρίζουν ότι γύρω από τις Χρυσές Σφαίρες χτίστηκε ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας: τα βραβεία, τα μεγάλα κλαδικά μέσα του Χόλιγουντ, οι προβλέψεις για τους νικητές, οι διαφημίσεις των στούντιο και η πρόσβαση στους ψηφοφόρους.

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Η σεζόν των βραβείων στο Χόλιγουντ δεν είναι μόνο κόκκινα χαλιά και ευχαριστήριοι λόγοι. Είναι μια τεράστια αγορά. Τα στούντιο ξοδεύουν μεγάλα ποσά για να προωθήσουν ταινίες, σειρές, ηθοποιούς και δημιουργούς προς τα σώματα που ψηφίζουν για τα βραβεία. Αυτή η ειδική διαφήμιση, γνωστή ως For Your Consideration, είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους και πιο ισχυρούς μηχανισμούς της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την αγωγή, η αγορά αυτή αξίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια τον χρόνο. Τα πρώην μέλη της Ένωσης υποστηρίζουν ότι η Penske Media ελέγχει πολύ μεγάλο μέρος αυτής της διαφήμισης μέσα από τα κλαδικά μέσα του ομίλου και ότι η απόκτηση των Χρυσών Σφαιρών της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Με απλά λόγια, λένε ότι ο ίδιος όμιλος μπορεί να γράφει για τα βραβεία, να πουλά διαφήμιση γύρω από αυτά, να επηρεάζει τη συζήτηση για τους πιθανούς νικητές και να έχει συμφέρον από την ίδια τη λειτουργία τους.

Η αγωγή φέρνει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Υποστηρίζει ότι το 2024 πουλήθηκαν δείπνα «Variety Golden Globes» με πρόσβαση σε ψηφοφόρους των Χρυσών Σφαιρών έναντι 70.000 δολαρίων το καθένα. Αναφέρει επίσης ότι στούντιο καλούνταν να πληρώσουν διαχειριστικό τέλος 5.000 δολαρίων ανά τίτλο, ώστε μια ταινία ή σειρά να μπει στην πλατφόρμα προβολών των Globes, εκεί όπου οι ψηφοφόροι βλέπουν το υλικό των υποψηφιοτήτων. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες αρνούνται ότι υπάρχει τέτοιο παράνομο ή αθέμιτο σύστημα.

Πέρα από τα χρήματα, υπάρχει και το ζήτημα του κύρους. Οι Χρυσές Σφαίρες ήταν για χρόνια η πιο λαμπερή, χαλαρή και τηλεοπτική αρχή της χολιγουντιανής σεζόν των βραβείων. Ήταν το βραβείο με σαμπάνια, σταρ, ατάκες, απρόβλεπτες στιγμές και μεγάλη τηλεθέαση. Μετά την κρίση της Ένωσης, όμως, το ερώτημα ήταν αν ο θεσμός θα μπορούσε να ξανασταθεί. Τώρα, η νέα αγωγή ξανανοίγει το τραύμα και βάζει στο τραπέζι ένα πιο δύσκολο ερώτημα: ποιος κέρδισε τελικά από την πτώση της παλιάς Ένωσης;

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Η υπόθεση συγκρούει δύο εντελώς αντίθετες αφηγήσεις. Από τη μία, τα πρώην μέλη της Ένωσης λένε ότι εξαπατήθηκαν και ότι έχασαν ένα βραβείο μεγάλης αξίας μέσα από μια στημένη διαδικασία. Από την άλλη, οι σημερινοί ιδιοκτήτες λένε ότι οι καταγγελίες προέρχονται από έναν απαξιωμένο οργανισμό που προσπαθεί να κρατήσει προνόμια και πρόσβαση.

Το δικαστήριο θα κρίνει τι ισχύει. Η ίδια η διαμάχη, όμως, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η οικονομία πίσω από το χολιγουντιανό κύρος. Τα βραβεία δεν είναι μόνο αγαλματίδια. Είναι διαφήμιση, μέσα ενημέρωσης, συμφωνίες, προβλέψεις, πρόσβαση, τηλεοπτικά δικαιώματα και μια ολόκληρη αγορά που αποφασίζει ποιος θα παρουσιαστεί ως σημαντικός.

Γι’ αυτό η αγωγή των 150 εκατ. δολαρίων δεν είναι απλώς ακόμη ένας καβγάς γύρω από τις Χρυσές Σφαίρες. Είναι μια ιστορία για το πώς η λάμψη του Χόλιγουντ οργανώνεται, πουλιέται και ελέγχεται πριν καν ανοίξει η κάμερα.

Με στοιχεία από Los Angeles Times