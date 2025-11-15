Αγγελική Νικολούλη: «Ευχαριστώ για την αγάπη τις δύσκολες ημέρες του πένθους»

Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε με το «Φως Στο Τούνελ» στους τηλεοπτικούς δέκτες, μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, είχε μάλιστα αναφερθεί στο παρελθόν στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της.

Σε ανάρτησή της στα social media περίπου ένα χρόνο πριν, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της γράφοντας «μανούλα μου, θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δε θα αφήσω το χέρι σου».

Το βράδυ της Παρασκευής και μετά από δυο εβδομάδες τηλεοπτικής απουσίας, η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στην εκπομπή, η οποία δεν προβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η παρουσιάστρια θέλησε στην έναρξη της εκπομπής να ευχαριστήσει δημόσια τους τηλεθεατές, για τη συμπαράσταση και τα μηνύματα αγάπης που έλαβε αυτό το διάστημα.

«Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου, στην αρχή της εκπομπής να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την συμπαράσταση αυτές τις δύσκολες ημέρες του πένθους γιατί έχασα τη μητέρα μου. Για αυτό τον λόγο δεν άναψαν τα φώτα στο Τούνελ την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε φανερά συγκινημένη και συνέχισε την εκπομπή.