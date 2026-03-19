Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» εν μέσω έρευνας για ενδοοικογενειακή βία

Το ABC ακυρώνει τη φετινή σεζόν του «The Bachelorette», μετά από αναφορές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε με τη νέα σεζόν του “The Bachelorette” προς το παρόν, και προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη της οικογένειας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η δήλωση της παραγωγής.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την είδηση για εμπλοκή της Τέιλορ Φράνκι Πολ σε έρευνα που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βία.

Δημοσίευμα του Deadline, αναφέρει, ότι «η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας κακής χρονιάς για το franchise “The Bachelor”», υπενθυμίζοντας ότι και την περασμένη σεζόν το πρόγραμμα ανεστάλη, ενώ απολύθηκαν «δύο κορυφαίοι παραγωγοί» για τη συμβολή τους στη δημιουργία «τοξικού» εργασιακού περιβάλλοντος.

Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» - Το βίντεο που κυκλοφόρησε

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ίδιες φήμες για «έρευνα σχετικά με περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας» μεταξύ της πρωταγωνίστριας του «Bachelorette» και του πρώην συντρόφου της, Ντακότα Μόρτενσεν, οδήγησαν επίσης σε διακοπή των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν της σειράς «The Secret Lives of Mormon Wives».

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δείχνει τη Φράνκι Πολ, το 2023, να προσπαθεί επανειλημμένα να επιτεθεί σωματικά στον Μόρτενσεν και να του πετά μεταλλικά αντικείμενα, «ενώπιον ενός παιδιού». Το περιστατικό οδήγησε τελικά τη Φράνκι Πολ να δηλώσει ένοχη για βαριά σωματική βλάβη.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Draper επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «έρευνα για ενδοοικογενειακή βία» που αφορά το ζευγάρι, με κατηγορίες «και από τις δύο πλευρές». Η Φράνκι Πολ ισχυρίστηκε επίσης ότι και ο Μόρτενσεν φέρει ευθύνη για το περιστατικό του 2023.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης τη Δευτέρα, η Φράνκι Πολ ρωτήθηκε για την υπόθεση και δήλωσε: «Ειλικρινά, απλά πονάει η καρδιά μου που το βλέπω και που το περνάω, ειδικά αυτή τη στιγμή. Η συγκυρία είναι δύσκολη και είναι σοβαρό θέμα. Νιώθω ότι σε κάθε πρεμιέρα που έχω ζήσει δεν την έχω απολαύσει πλήρως, οπότε αυτή είναι άλλη μία… Είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρειάστηκε να δώσω τα πάντα για να βρεθώ εδώ σήμερα».

Με πληροφορίες από Deadline, The Hollywood Reporter