Το 60 Minutes σε κρίση: Κίμελ, Μάντοου και Κούρικ αντιδρούν στην απόλυση του Σκοτ Πέλι

Η απόλυση του Σκοτ Πέλι από το 60 Minutes έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αμερικανικό μιντιακό κόσμο, με τον Τζίμι Κίμελ, τη Ρέιτσελ Μάντοου, την Κέιτι Κούρικ, τον Νταν Ράδερ και άλλα γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας να παίρνουν δημόσια θέση υπέρ του.

Ο Πέλι απομακρύνθηκε από το ιστορικό ενημερωτικό πρόγραμμα του CBS μετά από 22 χρόνια στο 60 Minutes. Η απόλυσή του ήρθε μετά από έντονη σύγκρουση με τη νέα ηγεσία της εκπομπής και του CBS News, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της αμερικανικής δημοσιογραφίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πέλι είχε συγκρουστεί σε εσωτερική σύσκεψη με τον νέο executive producer Νικ Μπίλτον, κατηγορώντας τη νέα κατεύθυνση της εκπομπής ότι «δολοφονεί» το 60 Minutes. Ο Μπίλτον, πρώην δημοσιογράφος εντύπων και ντοκιμαντερίστας, τοποθετήθηκε από τη νέα επικεφαλής του CBS News, Μπάρι Γουάις, σε μια κίνηση που πολλοί μέσα και έξω από το δίκτυο διάβασαν ως προσπάθεια ριζικής αναμόρφωσης της εκπομπής.

Το Hollywood Reporter περιγράφει τις τελευταίες εβδομάδες στο 60 Minutes ως μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία της αμερικανικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Πριν από τον Πέλι είχαν ήδη απομακρυνθεί η executive producer Τάνια Σάιμον και οι ανταποκρίτριες Σεσίλια Βέγκα και Σάριν Αλφόνσι, ενώ το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι είδους εκπομπή θέλει να φτιάξει η νέα διοίκηση.

Ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε την απομάκρυνση του Πέλι μέσα από το Jimmy Kimmel Live!, λέγοντας ότι το CBS έδιωξε «έναν σπουδαίο και βαθιά σεβαστό δημοσιογράφο» επειδή, όπως είπε, υπερασπίστηκε «την αλήθεια και την ακεραιότητα» σε μια εκπομπή που για δεκαετίες θεωρείται σημείο αναφοράς της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

Η Ρέιτσελ Μάντοου χαρακτήρισε την απόλυση μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης στην ελευθερία του Τύπου. Μιλώντας στην εκπομπή της, είπε ότι ελπίζει ο Πέλι να επιστρέψει άμεσα στην τηλεόραση και κάλεσε όσους υπερασπίζονται την ανεξάρτητη δημοσιογραφία να βρουν τρόπους να αντισταθούν στις πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στήριξη στον Πέλι εξέφρασε και ο Τόνι Ντοκούπιλ μέσα από το CBS Evening News, θυμίζοντας ότι όταν ο ίδιος ξεκίνησε στο CBS, ο Πέλι καθόταν στην καρέκλα του κεντρικού παρουσιαστή και συνέχιζε παράλληλα να κάνει μεγάλα ρεπορτάζ για το 60 Minutes. Όπως είπε, ο Πέλι αντιμετώπιζε την ελευθερία του Τύπου ως θεμελιώδη αρχή της δημοσιογραφίας.

Ο πρώην ανταποκριτής του 60 Minutes, Στιβ Κροφτ, επέκρινε επίσης την απόφαση του CBS, χαρακτηρίζοντας «καταστροφικές» τις πρόσφατες απομακρύνσεις από την εκπομπή. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει επιχειρηματική λογική στο να διαταράσσεται ένα πρόγραμμα που παραμένει από τα πιο επιτυχημένα ενημερωτικά σχήματα της αμερικανικής τηλεόρασης.

Μετά την απόλυση του Πέλι, πρώην και νυν πρόσωπα του CBS, ανάμεσά τους η Κέιτι Κούρικ και ο Νταν Ράδερ, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τον Ντέιβιντ Έλισον, ζητώντας από τη διοίκηση να σεβαστεί τη συντακτική ανεξαρτησία και την ιστορική αποστολή του 60 Minutes.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η ανανέωση ενός τόσο σημαντικού τηλεοπτικού θεσμού δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της δημοσιογραφικής ακεραιότητας. Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η μαζική απομάκρυνση δημοσιογραφικών στελεχών, χωρίς δημόσια δέσμευση υπέρ των αξιών και των κανόνων του προγράμματος, θέτει σε κίνδυνο την κληρονομιά του 60 Minutes.

Το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο η απόλυση του Πέλι, αλλά το μέλλον της ίδιας της εκπομπής. Το THR σημειώνει ότι το 60 Minutes παραμένει εξαιρετικά ισχυρό στην τηλεόραση, με εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε εβδομάδα, ενώ έχει ήδη σημαντική παρουσία στο YouTube. Η νέα διοίκηση, ωστόσο, φαίνεται να εξετάζει ένα μοντέλο όπου το κλασικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα συνυπάρχει περισσότερο με ψηφιακές πλατφόρμες, creators και πιο online-friendly φόρμες.

Για τους επικριτές της αλλαγής, το πρόβλημα δεν είναι η ψηφιακή επέκταση, αλλά ο φόβος ότι το 60 Minutes θα χάσει τον σκληρό, ερευνητικό του χαρακτήρα. Για τους υποστηρικτές της νέας γραμμής, ακόμη και ένα πρόγραμμα με τέτοια ιστορία δεν μπορεί να μείνει αμετακίνητο σε μια εποχή όπου όλα τα μεγάλα media αναγκάζονται να ξανασκεφτούν κοινό, πλατφόρμες και μορφή.

Το 60 Minutes προβάλλεται από το 1968 και θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά προγράμματα έρευνας και τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στις ΗΠΑ. Η κρίση στο εσωτερικό του CBS έρχεται σε μια στιγμή που τα μεγάλα αμερικανικά media βρίσκονται υπό αυξανόμενη πολιτική, επιχειρηματική και ιδεολογική πίεση.

με στοιχεία από Hollywood Reporter