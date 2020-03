H Κόρτνεϊ Κοξ, η τηλεοπτική Μόνικα των «Friends», βρήκε τρόπο να περνά σχετικά ανώδυνα τον κατ'οίκον περιορισμό: παρακολουθεί «Φιλαράκια».

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στον Τζίμι Κίμελ, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως θυμάται ελάχιστα για τη σειρά που έκανε θραύση παγκοσμίως, όπου ενσάρκωνε τη Μόνικα.

«Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ αυτήν τη σειρά, οπότε αποφάσισα να κάνω μαραθώνιο Friends... Είναι πραγματικά καλό!» τόνισε η ίδια, προσθέτοντας: «Δεν θυμάμαι καν να παίζω στη σειρά. Έχω φρικτή μνήμη. Προφανώς, θυμάμαι την αγάπη μου για όλους εκεί και το πόσο διασκεδαστικό ήταν. Θυμάμαι συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μου εκεί, δεν θυμάμαι όμως τα επεισόδια».

Η επιτυχημένη σειρά, με πάνω από 236 επεισόδια σε διάστημα δέκα χρόνων, σημειώνει ανάλογη επιτυχία σε μια νέα γενιά τηλεθεατών μέσω Netflix.

Όπως παραδέχτηκε η Κοξ στο Quarantine Minilogue, που προβάλλεται μέσω YouTube μετά την αναστολή μετάδοσης του νυχτερινού σόου του Κίμελ λόγω κορωνοϊού, αγόρασε και τις 10 σεζόν των «Friends» στο Amazon Prime, καθώς η σειρά έχει «κατέβει» πλέον από το Netflix εν όψει της μετάδοσής του από το HBO Max.

Λόγω της... σκουριασμένης μνήμης της, η Κοξ είπε πως αγχώνεται όταν κόσμος τη ρωτά για τα «Φιλαράκια». Αυτό έδωσε ένα πρώτης τάξεως κίνητρο στον Κίμελ να την υποβάλει σε «τεστ γνώσεων» με τον ξάδερφό της, Άντονι.

Παρότι όλες οι ερωτήσεις σχετίζονταν με την τηλεοπτική της περσόνα, τη Μόνικα, η Κοξ έχασε 5-0.

Μεταξύ των ερωτήσεων που δεν θυμόταν να απαντήσει ήταν το «με ποιον φιλήθηκε η Μόνικα για πρώτη φορά» και «ποιος ούρησε στο πόδι της στην τέταρτη σεζόν, στο επεισόδιο «The one with the jellyfish».

Με πληροφορίες από BBC/SkyNews