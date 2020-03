Το Madwalk αλλάζει ημερομηνία διεξαγωγής, εν μέσω των αυξημένων μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται και στη χώρα μας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Το σόου που ενώνει τη μόδα και τη μουσική ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 6 Απριλίου. Τελικά όμως μεταφέρθηκε για τις 27 Απριλίου. Παράλληλα, γίνονται σκέψεις για το αν θα υπάρχει κοινό στο σόου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Παρουσιάστρια του MadWalk 2020, που θα γίνει στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, θα είναι η Βίκυ Καγιά.

Στην Ελλάδα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού έφτασαν τα 99, ενώ δύο από τους ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το τελευταίο διάστημα έχουν ματαιωθεί συναυλίες, ενώ η επιδημία φέρνει αλλαγές και σε τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Your Face Sounds Familiar και το Just The Two of Us καθώς ο ΑΝΤ1 και το Open αντίστοιχα αποφάσισαν ότι τα επόμενα επεισόδια θα γίνουν χωρίς κοινό.