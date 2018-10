Τα χλευαστικά σχόλια που έκανε ο εκδότης του περιοδικού Waitrose Food για συγγραφή ενός άρθρου με θέμα «Σκοτώστε τους βίγκαν» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και σήμερα ο William Sitwell γνωστοποίησε την παραίτησή του.

Ο γνωστός εκδότης, που βρίσκεται στο τιμόνι του περιοδικού τα τελευταία 20 χρόνια, έκανε το σχόλιο απαντώντας στην Selene Nelson, αρθρογράφου που στηρίζει την βίγκαν διατροφή, η οποία του έστειλε ένα e-mail με προτάσεις για μια σειρά τέτοιου είδους συνταγών.

Στην απάντησή του προς την Nelson, που έγινε viral όταν εκείνη δημοσίευσε ένα screenshot στο Twitter, ο William Sitwell έγραψε: «Γεια Selene. Ευχαριστώ για αυτό. Τι θα έλεγες για μια σειρά πάνω στο σκοτώστε του βίγκαν, τον καθέναν ξεχωριστά. Τρόπους για να τους παγιδεύσουμε; Πώς να τους ανακρίνουμε σωστά; Να αποκαλύψουμε την υποκρισία τους; Να τους ταΐσουμε κρέας με το ζόρι; Να τους αναγκάσουμε να φάνε μπριζόλα και να πιουν κόκκινο κρασί;».

Following the article on @BuzzFeed – and in the interests of transparency – here's my original pitch to the editor of Waitrose, along with my response to his reply. No "triggered vegans" here, thanks! :) #Vegan #Waitrose pic.twitter.com/bjRon1N0bb