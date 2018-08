Η Catherine Oxenberg υπήρξε μία από τις πρωταγωνίστριες της επιτυχημένης σειράς "Δυναστεία", που ήταν το απόλυτο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δεκαετίας του '80. Όπως οι περισσότεροι πρωταγωνιστές μετά το τέλος της σειράς πέρασε στην πολυτελή αφάνεια, ωστόσο, όχι δίχως σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.

Εδώ και χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, άρθρα, ακόμη και βιβλία της υποστηρίζει ότι έδωσε μάχη για να σώσει την κόρη της India, από την αίρεση του σεξ NXIVM, της οποίας ηγούνταν ο Keith Raniere και η ηθοποιός Allison Mack/

Τους συγκεκριμένους, η ηθοποιός κατηγορεί ευθέως για τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών που στη συνέχεια και κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και με όρους σκληρής μυστικότητας μετέτρεπε σε σκλάβες του σεξ.

Η 27χρονη κόρη της Oxenberg, India

Η Oxenberg υποστηρίζει πως μέλη της αίρεσης ήταν και τα παιδιά τεσσάρων πρώην προέδρων του Μεξικό που ρύθμιζαν τη λειτουργία και την ιεραρχία της αίρεσης.

Όπως αποκαλύπτει η Oxenberg εδώ και μήνες προσπαθούσε να ξεσκεπάσει την αίρεση, προσπαθώντας να σώσει την κόρη της και να ξεμπροστιάσει την κρυφή κοινωνία που με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε μετατρέψει σε σεξουαλικά υποχείρια της κορίτσια καλών οικογενειών, μαρκάροντας τα σαν βοοειδή με πυρωμένο σίδερο και αποτρέποντας τα από το να μιλήσουν για όσα βίωναν στους κόλπους της NXIVM.

Στο βιβλίο της "Captive: A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult", η Oxenberg περιγράφει πώς η αίρεση κέρδισε έδαφος στο Μεξικό με τα δημοφιλή της σεμινάρια περί αυτοπεποίθησης, τα γνωστά "Executive Success Programs (ESP)".

Το τραγικό ήταν ότι η ίδια είχε στείλει την κόρη της στα σεμινάρια αυτά, αγνοώντας όπως υποστηρίζει, ότι αποτελούσαν παρακλάδια της συγκεκριμένης αίρεσης.

«Την αίρεση αποτελούν αυτό που λέμε ελίτ του Μεξικό, οι πλουσιότεροι, τα μέλη της υψηλής κοινωνίας. Τα παιδιά τεσσάρων πρώην προέδρων έχουν εμπλοκή στα σεμινάρια ESP», εξηγεί η ηθοποιός και έχει ήδη αποδειχθεί ότι στη μεξικανική θυγατρική της NXIVM ήταν επικεφαλής ο Emiliano Salinas, γιος του πρώην προέδρου του Μεξικό Carlos Salinas.

Κατά την ίδια, ο Raniere, χρησιμοποιούσε τον Emiliano ως "στρατιώτη" για να εξασφαλίσει παγκόσμια κυριαρχία στην NXIVM, αλλά και για να προωθήσει πολιτικά σχέδια. Βιασμοί, απειλές κατά ζωής, βασανιστήρια με πυρωμένο σίδερο είναι μόνο μερικά απ' όσα αποκαλύπτονται πλέον για τη δράση των υψηλόβαθμων μελών της αίρεσης.

«Δεν έκανε πλάκα. Όχι μόνο μιλούσε για την πιθανή εξουσία της αίρεσης του σεξ στο Μεξικό, επειδή ήταν γεμάτη ζάμπλουτους, διάσημους και μέλη της ελίτ της χώρας, αλλά μιλούσε και για το ότι ένας από αυτούς ήταν και ο Emiliano Salinas. Ο πατέρας του Carlos, ο άνθρωπος που φοβούνται περισσότερο στη χώρα, θα έκανε τα πάντα για τον γιο του», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της η ηθοποιός.

Ας σημειωθεί ότι ο Raniere έχει ήδη συλληφθεί και μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να καταδικαστεί μαζί με την ηθοποιό του Smallville, Allison Mack.

«Ο Keith αντί να εκδοθεί απελάθηκε, κάτι που θα ήταν το σωστό. Υπήρχε ανησυχία ότι η οικογένεια Salinas θα χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις της στην πολιτική ζωή για να αποφύγει την έκδοσή του», καταλήγει η πρωταγωνίστρια της "Δυναστείας".

Παρ' όλα αυτά και η ίδια έχει δεχθεί δριμύτατη κριτική, καθώς τα κέρδη από τις αποκαλύψεις του βιβλίου της κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η αίρεση την μετέτρεψε σε πλούσια best-sellerίστα που κερδίζει απ' όσα βίωση η κόρη της.

Με στοιχεία από UsaToday, Entertainment.com, DailyMail