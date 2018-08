Στην αποκάλυψη ότι ο επόμενος κύκλος της σειράς American Horror Story θα κρύβει την επιστροφή των ηρωίδων του Coven προχώρησε ο δημιουργός και παραγωγός, Ράιαν Μέρφι.

«Μαντέψτε ποιες επιστρέφουν στον κύκλο Apocalypse», έγραψε στο Twitter ο Μέρφι, παραθέτοντας τα ονόματα των Taissa Farmiga, Gabourey Sidibe, Lily Rabe, Frances Conroy, αλλά και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Stevie Nicks, η οποία είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στον κύκλο "Coven" που υπήρξε και ένας από τους πιο επιτυχημένους της σειράς.

Guess who's coming back for AHS APOCALYPSE? Taissa Farmiga, Gabourey Sidibe, Lily Rabe, Frances Conroy and....Stevie Nicks. So thrilled the family is together again! #AHSApocalypse