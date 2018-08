Το εξώφυλλο του περιοδικού των New York Times που κυκλοφορεί στις 5 Αυγούστου δεν είναι απλώς ξεχωριστό: στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη από το 1979 μέχρι το 1989.

Περιέχει μόνο ένα άρθρο και κυρίως κυκλοφορεί με ένα κατάμαυρο εξώφυλλο, με ένα σταχτί τίτλο να αχνοφαίνεται -«30 χρόνια πριν, θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει τον πλανήτη»- και δεν διστάζει το ίδιο μαύρο χρώμα να το αφήσει να σκιάσει και τον ιστορικό λογότυπο της εφημερίδας.

Το ένα και μοναδικό άρθρο είναι γραμμένο από τον συγγραφέα Nathaniel Rich, γι' αυτό και το γραφιστικό κομμάτι της έκδοσης είναι λιτό, σχεδόν ανύπαρκτο, για να πλαισιώσει τις έτσι κι αλλιώς δυνατές φωτογραφίες και τα βίντεο (στην ηλεκτρονική έκδοση) που τραβήχτηκαν από τον George Steinmetz.

Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη Jake Silverstein κανένα εξώφυλλο -πλην του κατάμαυρου- δεν φαινόταν ταιριαστό για να προσεγγίσει η έκδοση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του περιοδικού, Gail Bichler, δήλωσε σχετικά ότι «δεν υπήρχε καμία εικόνα που να μπορεί πλήρως να αποκαλύψει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής» και ότι η ιδέα ήταν υπάρξει «μία απλή, κατανοητή, αλλά απολύτως σαφής και δυνατή αποτύπωση αυτού που συμβαίνει».

Εντυπωσιακό είναι και το βίντεο που ανάρτησε στο Instagram το περιοδικό με την προετοιμασία του συγκεκριμένου τεύχους.

This week, our magazine tells one single story by @NathanielRich: The Decade We Almost Stopped Climate Change. Read it now: https://t.co/AFQR0n23Li pic.twitter.com/pqBxLmRyNN