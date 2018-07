Η πολυβραβευμένη σειρά εποχής Downton Abbey, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο, θα μεταφερθεί προσεχώς στον κινηματογράφο, επιβεβαίωσαν σήμερα οι παραγωγοί.

Η δημιουργία του Τζούλιαν Φέλοους θα περάσει στη μεγάλη οθόνη και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν φέτος το καλοκαίρι, στα οποία και θα συμμετάσχουν οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές του αρχικού καστ.

Ο Τζούλιαν Φέλοους έχει ήδη γράψει το σενάριο και θα αναλάβει και την παραγωγή, σύμφωνα με την εταιρεία Focus Features.

Ο Μπράιαν Πέρσιβαλ, που σκηνοθέτησε το πρώτο επεισόδιο της σειράς αλλά και πολλά ακόμη στη συνέχειά της, θα βρεθεί και πάλι πίσω από τις κάμερες.

