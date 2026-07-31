«20 χρόνια LIFO: Η τέχνη της Αθήνας» - Το συλλεκτικό επετειακό μας τεύχος μόλις κυκλοφόρησε

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων παρουσίας στα εκδοτικά και δημοσιογραφικά δρώμενα, η LiFO κυκλοφορεί μια συλλεκτική επετειακή έκδοση αφιερωμένη στην πολιτιστική ιστορία της σύγχρονης Αθήνας.

Το νέο τεύχος αποτελεί το έβδομο μέρος της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» και επιχειρεί μια εκτενή αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμές που επηρέασαν και τελικά καθόρισαν την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή της από το 2005 έως σήμερα.

Όσα είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε. Τα πρόσωπα, οι θεσμοί και οι χώροι που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αλλά και όσα ζήσαμε μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, το σινεμά και το βιβλίο, γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα τεύχος που επιχειρεί να καταγράψει δύο δεκαετίες δημιουργίας, έμπνευσης και πολιτιστικής εξέλιξης.

Η θριαμβευτική επιστροφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου στην αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ωρίμανση της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας, οι μεγάλες απώλειες που μας σημάδεψαν, το Φεστιβάλ Αθηνών, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η street art και η εναλλακτική σκηνή της πόλης, οι σημαντικότερες εκθέσεις, τα βιβλία που μας καθόρισαν και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες που επισκέφθηκαν την Αθήνα τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι μερικά μόνο από τα θέματα που συνθέτουν αυτή την πολυφωνική αφήγηση για την πιο δημιουργική πλευρά της πόλης. Αυτό το τεύχος ετοιμάστηκε με αγάπη και συνοδευεται από ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στα εκατομμύρια αναγνωστών που μας έφτασαν εδώ και που μας δίνουν όρεξη για όσα έρχονται.