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«20 χρόνια LIFO: Η τέχνη της Αθήνας» - Το συλλεκτικό επετειακό μας τεύχος μόλις κυκλοφόρησε

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην τέχνη, τον πολιτισμό και τις στιγμές που διαμόρφωσαν την Αθήνα των τελευταίων είκοσι χρόνων - Ξεφυλλίστε το εδώ.

The LiFO team
The LiFO team
«Ιστορία μιας πόλης: Η τέχνη της Αθήνας» - Το επετειακό τεύχος της LiFO για τα 20 χρόνια μόλις κυκλοφόρησε Facebook Twitter
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Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων παρουσίας στα εκδοτικά και δημοσιογραφικά δρώμενα, η LiFO κυκλοφορεί μια συλλεκτική επετειακή έκδοση αφιερωμένη στην πολιτιστική ιστορία της σύγχρονης Αθήνας.

Το νέο τεύχος αποτελεί το έβδομο μέρος της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» και επιχειρεί μια εκτενή αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμές που επηρέασαν και τελικά καθόρισαν την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή της από το 2005 έως σήμερα.

Όσα είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε. Τα πρόσωπα, οι θεσμοί και οι χώροι που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αλλά και όσα ζήσαμε μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, το σινεμά και το βιβλίο, γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα τεύχος που επιχειρεί να καταγράψει δύο δεκαετίες δημιουργίας, έμπνευσης και πολιτιστικής εξέλιξης.

Η θριαμβευτική επιστροφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου στην αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ωρίμανση της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας, οι μεγάλες απώλειες που μας σημάδεψαν, το Φεστιβάλ Αθηνών, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η street art και η εναλλακτική σκηνή της πόλης, οι σημαντικότερες εκθέσεις, τα βιβλία που μας καθόρισαν και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες που επισκέφθηκαν την Αθήνα τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι μερικά μόνο από τα θέματα που συνθέτουν αυτή την πολυφωνική αφήγηση για την πιο δημιουργική πλευρά της πόλης. Αυτό το τεύχος ετοιμάστηκε με αγάπη και συνοδευεται από ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στα εκατομμύρια αναγνωστών που μας έφτασαν εδώ και που μας δίνουν όρεξη για όσα έρχονται.

Χορηγός του επετειακού τεύχους είναι η ΔΕΗ. Η έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του LiFO Shop, ενώ από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα βρίσκεται σε όλα τα σημεία διανομής της LiFO.

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