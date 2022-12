10 LGBTQ+ χριστουγεννιάτικες ταινίες για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για πολλές δεκαετίες, η queer κοινότητα λαχταρούσε τις δικές της LGBTQ+ χριστουγεννιάτικες ταινίες και ευτυχώς πλέον υπάρχει πλέον μια πληθώρα επιλογών, από ρομαντικές ταινίες που γυρίστηκαν για την τηλεόραση μέχρι ανεξάρτητες δραματικές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά είναι όλα τέλεια- εξακολουθεί να υπάρχει αξιοσημείωτη έλλειψη ποικιλομορφίας, αφού το μεγαλύτερο μέρος των LGBTQ+ χριστουγεννιάτικων ταινιών επικεντρώνεται σε λευκές, μεσοαστικές οικογένειες.

Ίσως το 2023 φέρει περισσότερες ταινίες που αντιπροσωπεύουν την queer ζωή σε όλη της τη δόξα και την πολυπλοκότητα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων έγχρωμων και τρανς ατόμων.

Προς το παρόν, το PinkNews ξεχώρισε μερικές από τις καλύτερες -και πιο αμφιλεγόμενες- queer εορταστικές ταινίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή.

1. Happiest Season

Όταν κυκλοφόρησε το «Happiest Season» πριν τα Χριστούγεννα του 2020 έγινε μεγάλος ντόρος- και ο ενθουσιασμός ήταν απόλυτα δικαιολογημένος.

Η ταινία ακολουθεί την Abby (Κρίστεν Στιούαρτ) και την κοπέλα της Harper (Μακένζι Ντέιβις) καθώς επιστρέφουν στο οικογενειακό σπίτι για τα Χριστούγεννα. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα - η Harper δεν έχει κάνει coming out στην οικογένειά της, οπότε πρέπει να προσποιηθούν ότι είναι απλώς φίλες για τις γιορτές.

«Είναι δύσκολο να μην ερωτευτείς την ταινία», σχολιάζει ο αρθρογράφος Patrick Kelleher. «Καταγράφει μερικές από τις στενοχώριες και τις προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν τα queer άτομα τα Χριστούγεννα και δεν φοβάται να ρίξει φως στην οικογενειακή δυσλειτουργία».

2. The Christmas House

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκονται ο Bill (Τριτ Γουίλιαμς) και η Phylis (Σάρον Λόρενς), ένα ζευγάρι του οποίου οι δύο ενήλικοι γιοι Μάικ (Ρόμπερτ Μπάκλεϊ) και Brandon (ο πρωταγωνιστής του Mean Girls, Τζόναθαν Μπένετ) επιστρέφουν στο οικογενειακό σπίτι για την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο Brandon είναι ένας παντρεμένος ομοφυλόφιλος άνδρας που προσπαθεί να δημιουργήσει οικογένεια.

Συνολικά, η ταινία είναι λίγο υποτονική και δίνει ελάχιστη έμφαση στο γκέι ζευγάρι της - κάτι που προσπάθησε να διορθώσει το «The Holiday Sitter» του 2022.

3. Let It Snow

Η συγκεκριμένη χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix από το 2019 είναι ουσιαστικά το «Love, Actually», αλλά με εφήβους.

Η ταινία ακολουθεί μια παρέα μαθητών Λυκείου καθώς οι φιλίες και οι ερωτικές τους ζωές συγκρούονται την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπάρχει επίσης μια χιονοθύελλα, έτσι για το καλό.

Το Netflix δεν τα καταφέρνει πάντα καλά όταν πρόκειται για χριστουγεννιάτικες ταινίες - βλέπε «Falling for Christmas» της Λίντσεϊ Λόχαν - αλλά το «Let It Snow» είναι αρκούντως γλυκό και συγκινητικό για να περάσει το τεστ.

4. The Christmas Setup

Το «The Christmas House» με το «The Christmas Setup» προβλήθηκαν με διαφορά λίγων εβδομάδων το 2020.

Το δεύτερο ακολουθεί τον αυστηρό δικηγόρο της Νέας Υόρκης Hugo (Μπεν Λούις), ο οποίος ξανασυνδέεται ξαφνικά με τον έρωτά του από το γυμνάσιο Patrick (Μπλέικ Λι) αφού επιστρέφει στο σπίτι του για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το όλο θέμα είναι σχεδιασμένο από τη μητέρα του, η οποία τυχαίνει να είναι το γκέι είδωλο Φραν Ντρέσερ.

«Το "The Christmas Setup" είναι απολαυστικό. Σίγουρα, δεν κάνει κάτι καινούργιο, αλλά στην τελική τι θέλει κανείς από μια τηλεοπτική εορταστική ρομαντική κομεντί; Η χημεία μεταξύ του όντως παντρεμένου ζευγαριού Λούις και Λι είναι αισθητή, και όλα γίνονται πολύ καλύτερα από την εμβληματική ερμηνεία της Ντρέσερ», σχολιάζει ο Patrick Kelleher.

5. Single All The Way

Ο πρωταγωνιστής του Ugly Betty, Μάικλ Ούρι, πρωταγωνιστεί απέναντι στον πρωτοεμφανιζόμενο Φίλεμον Τσάμπερς στη ρομαντική κωμωδία «Single All The Way» του Netflix. Η ταινία ακολουθεί τον Peter (Ούρι) και τον φίλο του Nick (Τσάμπερς) καθώς επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι του Peter για τα Χριστούγεννα. Εκεί, ο Peter βρίσκει τον εαυτό του διχασμένο ανάμεσα σε δύο ελκυστικούς άνδρες.

Κι αυτό είναι συνήθως αρκετό για τους φαν των queer ρομαντικών κομεντί, αλλά το όλο θέμα αναβαθμίζεται περαιτέρω από τις εμφανίσεις των gay icons Τζένιφερ Κούλιτζ και Κάθι Νατζίμι.

Το «Single All The Way» επίσης δεν ανακαλύπτει την Αμερική, αλλά παραμένει μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία που δείχνει αυθεντικά queer. Καμία έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι όλους τους γκέι χαρακτήρες της ταινίας υποδύονται γκέι ηθοποιοί, ενώ το σενάριο της ταινίας υπογράφει επίσης ένας γκέι άνδρας.

Κι αν αυτό δεν είναι αρκετό για να σας δελεάσει, τότε η Τζένιφερ Κούλιτζ που μιλάει για το Grindr, θα έπρεπε!

6. Under the Christmas Tree

Μετά το «The Christmas Setup», ήρθε η ώρα και για μία χριστουγεννιάτικη ταινία με λεσβίες πρωταγωνίστριες- και είναι το «Under The Christmas Tree».

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από μια κυβερνητική υπάλληλο, την Charlie (Τατιάνα Τζόουνς), η οποία αποσύρεται σε μια μικρή πόλη για να βρει το τέλειο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το μόνο πράγμα που στέκεται εμπόδιο στο δρόμο της είναι η Alma (Ελίζ Μπάουμαν), η οποία δεν είναι και πολύ πρόθυμη να αφήσει το δέντρο των γονιών της.

Προφανώς, ο έρωτάς μεταξύ τους δεν αργεί να ανθίσει, ενώ υπάρχει ακόμη και ένα αστειάκι με strap-on.

7. Tangerine

Πιθανότατα θα έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα ότι όταν μιλάμε για LGBTQ+ χριστουγεννιάτικες ταινίες, σχεδόν πάντα αφορούν cis άτομα - και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το «Tangerine» του 2015 είναι τόσο απολαυστικό.

Η δραματική κωμωδία - η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα iPhone 5s - αφηγείται την ιστορία της τρανς σεξεργάτριας Sin-Dee Rella (Κιτάνα Κίκι Ροντρίγκεζ ), η οποία ανακαλύπτει ότι το αγόρι της την απατά την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το «Tangerine» καταφέρνει να ακροβατεί επιτυχώς ανάμεσα στο να είναι ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό και άκρως συγκινητικό. Στηρίζεται στις ανεπανάληπτες ερμηνείες των Ροντρίγκεζ και Μάια Τέιλορ και έχει μερικές από τις συγκινητικές στιγμές που έχουμε ανάγκη σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία.

Δείχνει επίσης τι είναι εφικτό όταν οι κινηματογραφιστές δεσμεύονται για διαφορετικότητα - και δημιουργεί ελπίδα πως στο μέλλον μπορεί να δούμε μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτήρων στην οθόνη.

8. Christmas at the Ranch

Θα μπορούσε να είναι τίτλος τραγουδιού της Τέιλορ Σουίφτ, αλλά είναι μια λεσβιακή χριστουγεννιάτικη ταινία.

Το «Christmas at the Ranch» αφηγείται την ιστορία μιας λεσβίας που ερωτεύεται αθεράπευτα την Kate, υπάλληλο του ράντσου. Σκεφτείτε κάτι σαν το Brokeback Mountain, αλλά χριστουγεννιάτικο και με πολύ λιγότερη αγωνία.

«Είναι διασκεδαστική, αν και λίγο γλυκανάλατη και αν σας αρέσει το λεσβιακό χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο που διαδραματίζεται σε μια φάρμα στην άγρια φύση, τότε θα λατρέψετε την ταινία», σημειώνει ο Patrick Kelleher.

9. Dashing in December

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν συνδυασμό του «Christmas at the Ranch» και του «The Christmas Setup». Η υπόθεση είναι απλή - ο Wyatt (Πίτερ Πόρτε) επιστρέφει στο σπίτι του για τις γιορτές για να πείσει τη μητέρα του, Deb (Άντι Μακ Ντάουελ) να πουλήσει το ράντσο της οικογένειας.

Αλλά η αποστολή του σύντομα ανατρέπεται από τον όμορφο εργάτη του ράντσου, Heath (Χουάν Πάμπλο Ντι Πάτσε).

10. Carol

«Εντάξει, αλλά το "Carol" δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία!», θα σκεφτείτε πολλοί. Ωστόσο, ο Patrick Kelleher του Pink News διαφωνεί.

Η δραματική ταινία του 2015 ακολουθεί την ομώνυμη πρωταγωνίστρια (Κέιτ Μπλάνσετ) καθώς ερωτεύεται την Therese, μια νεότερη γυναίκα που γνωρίζει ενώ αγοράζει ένα τρενάκι για την κόρη της για τα Χριστούγεννα.

Το «Carol» μπορεί να μην είναι η τυπική χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά είναι αδύνατο να αρνηθεί κανείς ότι έχει μια χειμωνιάτικη αισθητική. Επίσης μεγάλο μέρος της ταινίας διαδραματίζεται την περίοδο των Χριστουγέννων.