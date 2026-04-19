Γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Μάιλο Μάιλς λέει ότι το ταξίδι του από το Τορόντο στο Λας Βέγκας, τον Ιανουάριο, για τα βραβεία GayVN κατέληξε σε εφιάλτη, όταν οδηγήθηκε σε έλεγχο από αμερικανούς τελωνειακούς υπαλλήλους στο αεροδρόμιο Πίρσον.

Σύμφωνα με όσα είπε αρχικά στο LGBTQ Nation και στη συνέχεια στο Advocate, κρατήθηκε για ώρες, έχασε την πτήση του και, όταν επέστρεψε την επόμενη μέρα, πέρασε νέα ανάκριση που οδήγησε σε δεκαετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι έψαξαν τις αποσκευές και τα κινητά του, στάθηκαν ακόμη και στα χάπια PrEP, στα συμπληρώματα που είχε μαζί του και στα «γκέι ρούχα» που κουβαλούσε, ενώ οι ερωτήσεις, όπως λέει, επικεντρώνονταν στη σεξουαλικότητα και στην επαγγελματική του ζωή. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι αρχές βρήκαν συνομιλίες με πελάτες για υπηρεσίες συνοδείας, αλλά όχι στοιχεία που να δείχνουν ανταλλαγή χρημάτων με σεξουαλικές υπηρεσίες.

Η εκδοχή της αμερικανικής υπηρεσίας είναι διαφορετική. Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ είπε στην Independent ότι ο Μάιλς παραδέχθηκε σε αξιωματικό της υπηρεσίας πως είχε λάβει αμοιβή για πορνεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν του επετράπη η είσοδος. Η ίδια υπηρεσία αμφισβήτησε και τον ισχυρισμό ότι ο έλεγχος κράτησε οκτώ ώρες.

Το αμερικανικό νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι μπορεί να κριθεί μη αποδεκτός για είσοδο στη χώρα όποιος ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να εμπλακεί σε πορνεία ή έχει εμπλακεί σε πορνεία μέσα στην τελευταία δεκαετία. Ο Μάιλς, πάντως, επιμένει ότι η δική του δραστηριότητα αφορούσε υπηρεσίες συνοδείας, δηλαδή πληρωμή για χρόνο και συντροφιά, και όχι σεξουαλικές υπηρεσίες.

Ο ίδιος έχει πει ότι ο αποκλεισμός επηρεάζει όχι μόνο τη δουλειά του, αφού σημαντικό μέρος των γυρισμάτων του γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά και την προσωπική του ζωή, καθώς ο σύντροφός του ζει εκεί.