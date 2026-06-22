Iράν - Αίγυπτος στο Σιάτλ: Ο αγώνας που φέρνει τo Pride στο γήπεδο

Το Μουντιάλ του 2026 έχει ένα Pride Match που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο φορτισμένο.

Στις 26 Ιουνίου, η Αίγυπτος και το Ιράν θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ, σε αγώνα της φάσης των ομίλων, την ίδια περίοδο που η πόλη γιορτάζει το ετήσιο Pride της. Η σύμπτωση θα μπορούσε να μοιάζει σχεδόν ειρωνική, αν δεν ήταν τόσο πολιτικά αποκαλυπτική: δύο χώρες με σκληρό ιστορικό καταστολής των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων θα βρεθούν να παίζουν σε μια πόλη με ισχυρή Pride παράδοση και δημόσια κουλτούρα ορατότητας.

Η αναμέτρηση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Η Αίγυπτος και το Ιράν έχουν ζητήσει από τη FIFA να ακυρωθούν οι Pride δράσεις που συνδέονται με τον αγώνα. Η αιγυπτιακή ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι απορρίπτει κατηγορηματικά δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη της ομοφυλοφιλίας, ενώ και η ιρανική πλευρά έχει εκφράσει αντίστοιχες ενστάσεις.

Οι δράσεις, ωστόσο, δεν οργανώνονται ως επίσημη τελετή της FIFA μέσα στο γήπεδο, αλλά από τους τοπικούς διοργανωτές του Σιάτλ και την Pride κοινότητα της πόλης, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων γύρω από το τουρνουά. Η FIFA ελέγχει όσα συμβαίνουν εντός του σταδίου, όμως οι διοργανωτές του Seattle FIFA World Cup 2026 αναφέρουν ότι οι σημαίες του ουράνιου τόξου θα επιτρέπονται στις εξέδρες, καθώς αντιμετωπίζονται ως σύμβολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το θέμα είναι ευαίσθητο για προφανείς λόγους. Στο Ιράν οι ομόφυλες σχέσεις ποινικοποιούνται, ενώ στο παρελθόν έχουν υπάρξει εκτελέσεις ανδρών με κατηγορίες που σχετίζονται με ομόφυλες σεξουαλικές πράξεις. Στην Αίγυπτο, οι αρχές έχουν συλλάβει και διώξει ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους χρησιμοποιώντας ασαφείς διατάξεις περί δημόσιας αιδούς και ηθών, ενώ η δημόσια εμφάνιση συμβόλων Pride, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου, έχει αντιμετωπιστεί με καταστολή.

Στο Σιάτλ, όμως, οι ίδιες αυτές σημαίες αναμένεται να είναι παρούσες. Όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, καθώς ο αγώνας συμπίπτει με μία από τις πιο ορατές Pride περιόδους της πόλης.

Η υπόθεση θυμίζει αναπόφευκτα τις εντάσεις του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όταν η παρουσία συμβόλων του ουράνιου τόξου και το περιβραχιόνιο OneLove έγιναν διεθνές πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη FIFA, τις εθνικές ομάδες, τις κυβερνήσεις και τους ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ζήτημα επιστρέφει από διαφορετική πλευρά: όχι σε μια χώρα που ζητά από τους επισκέπτες να σεβαστούν τη συντηρητική της κουλτούρα, αλλά σε μια αμερικανική πόλη που επιμένει ότι ο δημόσιος χώρος της περιλαμβάνει και το Pride.

Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας του Σιάτλ βλέπουν τον αγώνα ως ευκαιρία ορατότητας σε παγκόσμια σκηνή. Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά πολιτικά ισχυρή: εικόνες χαρούμενων ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, σημαίες, κοινότητα και δημόσια γιορτή θα μεταδοθούν γύρω από έναν αγώνα στον οποίο συμμετέχουν δύο εθνικές ομάδες από χώρες όπου αυτή η ορατότητα παραμένει επικίνδυνη.

Αυτό ακριβώς κάνει τον αγώνα τόσο άβολο και τόσο σημαντικό. Δεν πρόκειται μόνο για το αν θα επιτραπεί μια σημαία στο γήπεδο. Πρόκειται για το ποιος έχει δικαίωμα να φανεί μέσα στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου.

Το ποδόσφαιρο συχνά προσποιείται ότι είναι απλώς ποδόσφαιρο. Όμως σε έναν τέτοιο αγώνα, το γήπεδο γίνεται κάτι περισσότερο από αγωνιστικός χώρος. Γίνεται οθόνη, σύνορο, σκηνή και δημόσια πλατεία μαζί.

Και στις 26 Ιουνίου, στο Σιάτλ, το Pride δεν θα βρίσκεται έξω από το Μουντιάλ. Θα βρίσκεται ακριβώς μπροστά του.

Με στοιχεία από Guardian, KUOW