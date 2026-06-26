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Η Τζέσικα Μαν δεν άντεξε τέταρτη δίκη κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν

Η τελευταία κατηγορία βιασμού κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη αποσύρθηκε, επειδή η Τζέσικα Μαν δεν άντεχε να καταθέσει ξανά. Το #MeToo συναντά εδώ ένα σκληρό όριο: τη στιγμή που η αναζήτηση δικαιοσύνης γίνεται εξαντλητική επανάληψη του τραύματος.

The LiFO team
The LiFO team
Η Τζέσικα Μαν δεν άντεξε τέταρτη δίκη κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη απέσυραν την εναπομείνασα κατηγορία βιασμού κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν, βάζοντας τέλος στο ενδεχόμενο μιας τέταρτης δίκης για την υπόθεση της Τζέσικα Μαν.

Η απόφαση δεν σημαίνει ότι ο πρώην πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ αθωώθηκε. Σημαίνει ότι η γυναίκα που είχε ήδη καταθέσει ενώπιον δύο σωμάτων ενόρκων και σε τρεις δίκες μέσα σε οκτώ χρόνια δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλη μία φορά την ίδια διαδικασία.

Η Μαν είχε κατηγορήσει τον Γουάινστιν ότι τη βίασε το 2013 σε ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η σχετική κατηγορία είχε οδηγήσει σε καταδίκη το 2020, μαζί με την καταδίκη για ξεχωριστό σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος της Μίριαμ Χέιλι. Όμως η αρχική καταδίκη του Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη ανατράπηκε το 2024 από το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας, οδηγώντας την υπόθεση σε νέα δίκη.

Στην επανεκδίκαση, ο Γουάινστιν κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα που αφορούσε τη Χέιλι, όμως οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία που αφορούσε τη Μαν. Η δίκη κατέληξε σε αδιέξοδο και οι εισαγγελείς έπρεπε να αποφασίσουν αν θα την οδηγήσουν ξανά στο εδώλιο.

Δεν θα το κάνουν. Η Μαν, σε επιστολή της, εξήγησε ότι η επαναλαμβανόμενη δικαστική διαδικασία είχε γίνει συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητική. Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει την κατάθεσή της και την αξιοπιστία της ως μάρτυρα, αλλά σέβεται την απόφασή της να μη συνεχίσει.

Εκεί βρίσκεται και το πιο δύσκολο σημείο της υπόθεσης. Η απόσυρση της κατηγορίας δεν σβήνει όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο. Δεν ακυρώνει το βάρος της μαρτυρίας. Δείχνει, όμως, με σκληρό τρόπο τι σημαίνει για μια καταγγέλλουσα να καλείται ξανά και ξανά να αναμετρηθεί με το ίδιο τραύμα, τους ίδιους δικηγόρους, τις ίδιες ερωτήσεις, την ίδια δημόσια αμφισβήτηση.

Το #MeToo γεννήθηκε ως στιγμή ρήξης με τη σιωπή. Η δικαστική του συνέχεια, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο αργή, πολύ πιο τεχνική και συχνά πολύ πιο εξαντλητική για τις ίδιες τις γυναίκες που κλήθηκαν να μιλήσουν. Στην περίπτωση της Μαν, η δικαιοσύνη δεν ήταν μια γραμμική πορεία προς την αποκατάσταση. Ήταν ένας κύκλος επανάληψης.

Ο Γουάινστιν συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες για μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις. Οι δικηγόροι του υποδέχθηκαν την απόφαση ως δικαίωση της θέσης τους ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έπρεπε να ξαναδικαστεί.

Ωστόσο, η απόσυρση της κατηγορίας δεν σημαίνει ότι ο Γουάινστιν είναι ελεύθερος από τις υπόλοιπες ποινικές του εκκρεμότητες. Παραμένει έγκλειστος και αναμένει την επιβολή ποινής στη Νέα Υόρκη για την καταδίκη που αφορά τη Χέιλι, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί στην Καλιφόρνια σε 16 χρόνια κάθειρξης για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Η υπόθεση της Τζέσικα Μαν κλείνει χωρίς νέα ετυμηγορία. Αλλά αφήνει ανοιχτό ένα μεγαλύτερο ερώτημα: τι σημαίνει δικαιοσύνη όταν η ίδια η διαδικασία γίνεται τόσο μακρά, τόσο επιθετική και τόσο επαναληπτική, ώστε η γυναίκα που κατήγγειλε τη βία να μην αντέχει πια να την ξαναπεριγράψει.

με στοιχεία από NYT

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