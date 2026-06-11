Η Μέγκαν Δι Στάλιον, ο Ντέιβιντ Γκέτα και ο Μποτσέλι ανοίγουν το Μουντιάλ σαν παγκόσμιο ποπ σόου

Το Μουντιάλ του 2026 δεν ξεκινά μόνο με ποδόσφαιρο. Ξεκινά σαν παγκόσμια ποπ σκηνή, απλωμένη σε τρεις χώρες, τρεις τελετές έναρξης και ένα τραγούδι φτιαγμένο για να ακουστεί παντού.

Η πρώτη τελετή πραγματοποιείται στην Πόλη του Μεξικού, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, με εμφανίσεις του J Balvin και της Tyla. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη τελετές, στο Τορόντο και στο Λος Άντζελες, καθώς το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες και τρεις συνδιοργανώτριες χώρες επιχειρεί από την αρχή να παρουσιαστεί όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως παγκόσμιο θέαμα.

Παράλληλα, η FIFA κυκλοφόρησε το “DNA”, τον νέο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με μια συνεργασία που μοιάζει σχεδόν φτιαγμένη για να συμπυκνώσει την υπερβολή της εποχής: Μέγκαν Δι Στάλιον, Ντέιβιντ Γκέτα, EJAE και Αντρέα Μποτσέλι στο ίδιο τραγούδι.

Ο Γκέτα αναλαμβάνει τη χορευτική παραγωγή, η Μέγκαν Δι Στάλιον φέρνει το rap star power, η EJAE γράφει και τραγουδά στίχους στα κορεατικά, ενώ ο Μποτσέλι προσθέτει την οπερατική μεγαλοπρέπεια που η FIFA επιστρατεύει κάθε φορά που θέλει να θυμίσει ότι το ποδόσφαιρο είναι «κάτι παραπάνω από παιχνίδι».

Το “DNA” κυκλοφόρησε λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και ανήκει στο ευρύτερο μουσικό πακέτο του φετινού Μουντιάλ. Σύμφωνα με το Billboard, το επίσημο άλμπουμ του FIFA World Cup 2026 περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από ονόματα όπως η Anitta, ο Future, η Tyla, ο 21 Savage, η Σακίρα, ο Burna Boy, ο Daddy Yankee και η Latto.

Το αποτέλεσμα είναι ένα Μουντιάλ που αρχίζει πριν από το πρώτο σφύριγμα ως μουσικό και τηλεοπτικό προϊόν τεράστιας κλίμακας. Το ποδόσφαιρο παραμένει στο κέντρο, αλλά γύρω του η FIFA στήνει ένα σύμπαν από ποπ αναγνωρισιμότητα, εθνική συγκίνηση και στιγμές φτιαγμένες για τις πλατφόρμες.

Κάποτε το τραγούδι του Μουντιάλ ήταν απλώς η μουσική εισαγωγή στο καλοκαίρι του ποδοσφαίρου. Το 2026, μοιάζει περισσότερο με δήλωση προθέσεων: πριν ακόμη αρχίσουν οι αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο διεκδικεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ποπ γεγονότα της χρονιάς.

Με στοιχεία από Billboard