Η Αριάνα Γκράντε ιδρύει οργανισμό για τη στήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε τη δημιουργία του Brighter Days Ahead Foundation, ενός νέου φιλανθρωπικού οργανισμού που θα χρηματοδοτεί μικρές οργανώσεις με έργο γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την ψυχική υγεία, την ορατότητα και την άμεση στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων.

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε για να προσφέρει προστασία, υποστήριξη και βασικούς πόρους σε ανθρώπους και κοινότητες που βρίσκονται σε ανάγκη, με ιδιαίτερη έμφαση στα τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Το Brighter Days Ahead Foundation θα λειτουργεί μέσα από τέσσερις άξονες χρηματοδότησης. Το Protect & Defend Fund θα στηρίζει οργανώσεις που υπερασπίζονται ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα και αναπαραγωγική δικαιοσύνη. Το Heal & Dream Fund θα εστιάζει στην ψυχική υγεία και στην κοινοτική υποστήριξη. Το Seen & Celebrated Fund θα ενισχύει ΛΟΑΤΚΙ+ φωνές και ιστορίες, ενώ το Emergency Support Fund θα προσφέρει γρήγορη βοήθεια σε περιόδους κρίσης.

Ανάμεσα στις οργανώσεις που αναφέρονται είναι οι Lambda Legal, Transgender Law Center, Trans Youth Emergency Project, Trans Lifeline, Gender Liberation Movement, Glisten Rainbow Library, SAGE USA, TransLash Media και Transanta.

«Η αποστολή μας είναι να στηρίξουμε, να προστατεύσουμε και να προσφέρουμε πόρους στους ευάλωτους φίλους μας που έχουν ανάγκη», δήλωσε η Γκράντε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε το προνόμιο να στηρίζει προσωπικά τέτοιες πρωτοβουλίες και ότι τώρα θέλει να διευρύνει αυτή τη στήριξη, ενισχύοντας το έργο οργανώσεων που, όπως είπε, κάνουν «σωτήρια δουλειά».

Η κίνηση της Γκράντε έρχεται μέσα στον μήνα του Pride και σε μια περίοδο έντονων πολιτικών επιθέσεων κατά των τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει στηρίξει και στο παρελθόν οργανώσεις για τρανς νέους, ενώ το 2022 είχε συμβάλει σε καμπάνια που συγκέντρωσε περισσότερα από 3 εκατ. δολάρια για αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

με στοιχεία από Them