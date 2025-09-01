Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

Η γιαγιά της Ζόζεφιν πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η γιαγιά της Ζόζεφιν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην παραλία ανάμεσα στους λουόμενους εκείνη την ώρα υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εκεί κατέφθασαν η δημοφιλής τραγουδίστρια με τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της 91χρονης.

Με πληροφορίες από STAR