Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης: Κλείνει προσωρινά - Εντοπίστηκε κρούσμα βρουκέλλωσης

Κλείνει -προσωρινά- από σήμερα (14/11) ο δημοτικός Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο, καθώς εντοπίστηκε θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, γίνεται λόγος πως η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης: Τι είναι η βρουκέλλωση

Η βρουκέλλωση (ή αλλιώς μελιταίος πυρετός) είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Brucella. Αυτή η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα ζώα (όπως τα αγελάδια, τα πρόβατα, τα κατσίκια και τα γουρούνια), αλλά μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα ή τα προϊόντα τους (όπως το μη παστεριωμένο γάλα, το κρέας ή τα εκκρίματα).

Το στέλεχος το οποίο προσβάλλει κυρίως τον άνθρωπο είναι η brucella melitensis που συναντάται κατά βάση στα αιγοπρόβατα.

Στους ανθρώπους, η βρουκέλλωση μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πυρετό, νυχτερινούς ιδρώτες, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους, και πόνο στις αρθρώσεις. Η νόσος μπορεί να γίνει χρόνια και να προκαλέσει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως μολύνσεις στα όργανα του σώματος (όπως το ήπαρ ή η καρδιά).

Η θεραπεία της βρουκέλλωσης συνήθως περιλαμβάνει αντιβιοτικά, ενώ για την πρόληψη της νόσου συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και η προσεκτική υγιεινή κατά την επαφή με ζώα.