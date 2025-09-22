Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τροχαίο κοντά στο Λαύριο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην εφημερίδα «Δημοκρατία» οδηγούσε, τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9), μόνη της- χωρίς τη συνοδεία αστυνομικού- το βουλευτικό της αυτοκίνητο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμο και προς στιγμήν να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στη συνέχεια εκλήθη βοήθεια στο σημείο και έφτασε γρήγορα περιπολικό της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.