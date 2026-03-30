Ζωγράφου: «Μου είπε ότι η αδελφή του είχε φύγει και η μητέρα του κοιμόταν» περιγράφει συγγενής τους

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την υπόθεση της τραγωδίας στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη οι σοροί δύο γυναικών.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας των δύο άτυχων γυναικών, μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» για ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο διάστημα πριν, στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου.

Όπως χαρακτηριστικά, υπήρχαν εδώ και καιρό σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στο σπίτι λόγω της παρουσίας του 54χρονου, με τον ίδιο να φοβάται ακόμα και για τη ζωή των δύο γυναικών.

Μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε πως όσες φορές είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα, διαπίστωνε ότι κάτι συμβαίνει με τον 54χρονο, καθώς όπως υποστήριξε αντιμετώπιζε προβλήματα, γεγονός που ενίσχυε τους φόβους του.

Ζωγράφου: «Το περίμενα» εξομολογείται συγγενής τους

Μάλιστα παραδέχτηκε πως «περίμενε» την τραγική αυτή κατάληξη, καθώς σε μία από τις επισκέψεις του, ο 54χρονος του άνοιξε την πόρτα και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, με τον ίδιο να φοβάται ακόμη και ότι κρατούσε μαχαίρι.

«Ήταν λευκός και με έσφιγγε δυνατά», θυμάται περιγράφοντας τη σκηνή.

Τότε, όταν τον ρώτησε για τη μητέρα και την αδελφή του, ο άνδρας φέρεται να απάντησε ότι η μία είχε φύγει από το σπίτι και η άλλη κοιμόταν, απαντήσεις που, μετά τις αποκαλύψεις, δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα για το τι πραγματικά είχε συμβεί.

Το χρονικό της υπόθεσης στου Ζωγράφου

Τα αδέλφια των δύο γυναικών, σύμφωνα με τις πληροφορίες είχαν δηλώσει την εξαφάνισή τους στο ΑΤ της περιοχής, επειδή είχαν καιρό να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Στις 28 Μαρτίου, είχε γίνει έρευνα αλλά ο 54χρονος είχε πει στις Αρχές ότι η μητέρα και η αδελφή του ζουν σε άλλη διεύθυνση και οι αστυνομικοί δεν τις είχαν βρει.

Μία ημέρα αργότερα, επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή στο διαμέρισμα και τις εντόπισαν.

Συγκεκριμένα, βρήκε τις δύο σορούς σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο του διαμερίσματος, με την πόρτα καλυμμένη με στόκο, σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δείχνει ότι ήταν εκεί για μεγάλο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υπόλοιπο διαμέρισμα ήταν σε καλή κατάσταση, μόνο το δωμάτιο των θυμάτων ήταν σφραγισμένο.