Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (30/1) στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης, στου Ζωγράφου.

Από την πρώτη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, γίνεται λόγος πως έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Την ίδια ώρα, κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί ο ρόλος των συλληφθέντων στο κύκλωμα, ούτε εάν θα γίνουν κι άλλες συλλήψεις. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη.