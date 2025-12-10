Ζωγράφου: «Φώναζε "χτύπησέ με"» - Τι προηγήθηκε του ξυλοδαρμού του οδηγού

Ο οδηγός λεωφορείου που δέχθηκε επίθεση από διερχόμενο οδηγό ΙΧ στην περιοχή του Ζωγράφου, περιέγραψε τι προηγήθηκε του ξυλοδαρμού του.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης περίπου στις 05:30 σε μονόδρομο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν ο 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου είδε τον οδηγό διερχόμενου ΙΧ στον ίδιο δρόμο, «να ωρύεται».

Το λεωφορείο της γραμμής 230 ξεκινούσε από τον τερματικό σταθμό με κατεύθυνση την αφετηρία του. Τη στιγμή που βρισκόταν στη μέση του δρόμου, ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να περάσει από δίπλα. Το όχημα δεν μπορούσε να συνεχίσει, με τον οδηγό του να ξεκινά λεκτική επίθεση. Ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να κατέβηκε από τη θέση του για να τον ηρεμήσει, όπως ισχυρίστηκε. Τότε δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σκιστεί το φρύδι του και να χάσει ένα δόντι. Διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Ζωγράφου: Η περιγραφή του οδηγού για τον ξυλοδαρμό του

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε στον ΑΝΤ1, τι συνέβη. «Μόλις έχω ξεκινήσει από το τέρμα και πηγαίνω στην επόμενη στάση. Μέσα είχα 5-6 επιβάτες. Κάποια στιγμή βλέοω δίπλα ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό να ωρύεται, Φώναζε "γιατί δεν άναψες το φλας". Κατέβηκα να τον ηρεμήσω, ίσως δεν έπρεπε. Άρχιζε να μου φωνάζει "χτύπησέ με! Χτύπησέ με". Μου τραβάει μία και χτυπάει στο φρύδι και στο μάγουλο. Μου έσπασε ένα δόντι, Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος, είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Μπορεί να με έφερνε σε πιο δύσκολη κατάσταση».