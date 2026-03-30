Ζωγράφου: Δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους για να μην του πάρουν το σπίτι, υποστήριξε ο γιος

Για ανθρωποκτονία κατά συρροή, κατηγορείται ο 54χρονος γιος και αδελφός των δύο γυναικών που βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη στου Ζωγράφου.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη, σε διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου και συγκεκριμένα, μέσα σε ένα δωμάτιο που ήταν σφραγισμένο, με την πόρτα καλυμμένη με στόκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθείς ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες (η μητέρα και η αδελφή του) πέθαναν πριν από τρεις μήνες, όμως ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο, διαπίστωσε ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι σφράγισε την πόρτα του δωματίου όπου βρέθηκαν οι σοροί, γιατί δεν ήθελε να μάθει κανείς ότι είχαν πεθάνει.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστό, υποστήριξε ότι φοβόταν πως αν μαθευτεί, θα του έπαιρναν το σπίτι.

Το χρονικό της υπόθεσης στου Ζωγράφου

Τα αδέλφια των δύο γυναικών, σύμφωνα με τις πληροφορίες είχαν δηλώσει την εξαφάνισή τους στο ΑΤ της περιοχής, επειδή είχαν καιρό να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Στις 28 Μαρτίου, είχε γίνει έρευνα αλλά ο 54χρονος είχε πει στις Αρχές ότι η μητέρα και η αδελφή του ζουν σε άλλη διεύθυνση και οι αστυνομικοί δεν τις είχαν βρει.

Μία ημέρα αργότερα, επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή στο διαμέρισμα και τις εντόπισαν.

Συγκεκριμένα, βρήκε τις δύο σορούς σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο του διαμερίσματος, με την πόρτα καλυμμένη με στόκο, σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δείχνει ότι ήταν εκεί για μεγάλο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υπόλοιπο διαμέρισμα ήταν σε καλή κατάσταση, μόνο το δωμάτιο των θυμάτων ήταν σφραγισμένο.