Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου - Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Οδηγός λεωφορείου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην περιοχή του Ζωγράφου, μετά από διαπληκτισμό με οδηγό ΙΧ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το πρωί της Τρίτης περίπου στις 05:30, 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου δέχθηκε χτυπήματα από οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου στον ίδιο δρόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου ήλθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον οδηγό του λεωφορείου, μετά από διαφωνία που είχαν για τροχονομική παράβαση. Η διαφωνία κατέληξε σε καβγά και ο οδηγός του ΙΧ γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος τον οδηγό του λεωφορείου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού στο νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μέχρι και αυτή την ώρα, η αστυνομία αναζητά τον δράστη της επίθεσης στου Ζωγράφου.