Ζιακόπουλος: Προ των πυλών μία από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών

Εξαιρετικά άστατος αναμένεται το επόμενο εικοσιτετράωρο ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό της Πρωτομαγιάς, εξηγεί πως έρχεται στη χώρα βαρομετρικό χαμηλό από τα Βαλκάνια, το οποίο φέρνει βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή συγκεκριμένα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις.

Το σκηνικό αυτό σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό της Πρωτομαγιάς

«Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται νοτιοανατολικά και τις απογευματινές - βραδινές ώρες της Πέμπτης (30/4) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες και δευτερευόντως τη ΒΔ Ελλάδα.

Παράλληλα, από το απόγευμα, στη βόρεια χώρα θα αρχίσουν να επικρατούν βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πρωτομαγιά, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι οι ισχυροί Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ, και οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Κατά τα άλλα, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία (πρωί), τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες, την Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το Α. Αιγαίο (πρωί).

Το Σαββατοκύριακο (2-3/5) θα περάσει με Β-ΒΑ ανέμους ως τα 8 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια διαμερίσματα της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.