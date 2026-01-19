Ζιακόπουλος: Προ των πυλών κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων

Ο χειμωνιάτικος καιρός παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο και τις επόμενες ημέρες, με τη χώρα να επηρεάζεται από νέα επικίνδυνη κακοκαιρία εντός των επόμενων ωρών.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών για τον καιρό, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι χιονοπτώσεις θα επιμένουν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κατά τόπους και σε χαμηλότερα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, διατηρώντας το αίσθημα του ψύχους.

Ωστόσο, η πιο δύσκολη φάση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη, με έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Σε αρκετές περιοχές οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, ενώ δεν αποκλείονται προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο. Στη δική του ανάρτηση για τη νέα αυτή επιδείνωση του καιρού, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει αρχικά στον προσωπικό του ιστότοπο, πως «βαρομετρικό χαμηλό στiς ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες, στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο, θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Α-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Ν. Ιόνιο και τη Θάλασσα Κυθήρων θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ.

«Κατά τα άλλα, ασθενείς -κατά κανόνα- βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά - ημιορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια (μέγιστες τιμές 6 με 8 βαθμοί)», συνεχίζει.

«Την Τετάρτη (21/1), προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, τις χιονοπτώσεις οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και τους θυελλώδεις ΝΑ έως ΒΑ ανέμους (ένταση 8 με 10 μποφόρ)», συμπληρώνει.

«Την Πέμπτη (22/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α. Αιγαίο και τη Δ-ΝΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο», καταλήγει.