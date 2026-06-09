Ζιακόπουλος για Ελ Νίνιο: Οι νεότερες προγνώσεις επιβεβαιώνουν ότι θα είναι πολύ ισχυρό

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο, ότι σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις, επιβεβαιώνεται, ότι «το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι πολύ ισχυρό».

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο μετεωρολόγος εξήγησε ότι η έκδοση από το ECMWF της νέας πρόγνωσης για την εξέλιξη του Ελ Νίνιο επιβεβαιώνει ότι το φετινό επεισόδιο θα είναι πολύ ισχυρό (Super El Niño).

«Αυτό σημαίνει ότι: (α) τους επόμενους μήνες είναι σχεδόν βέβαιη η κλιματική αναστάτωση σε πολλές περιοχές του Ν. Ημισφαιρίου της Γης και (β) κατά πάσα πιθανότητα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη στη διάρκεια του 2026 θα είναι υψηλή. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ανάρτηση, η επίδραση του Ελ Νίνιο στον καιρό της Ευρώπης δεν είναι ξεκάθαρη», εξήγησε.

Προειδοποίηση ΟΗΕ για το Ελ Νίνιο

Το ισχυρό αυτό φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επιδεινώνει ορισμένα πρότυπα βροχοπτώσεων, έχει 80% πιθανότητα να σχηματιστεί πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% πιθανότητα να συνεχιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) την Τρίτη.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι τα περισσότερα μοντέλα προβλέπουν την επιστροφή του κυκλικού αυτού φαινομένου στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα να είναι «τουλάχιστον μέτριας» έντασης και πιθανώς ισχυρή. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι το ισχυρότερο του αιώνα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο κόσμος «πρέπει να το αντιμετωπίσει ως την επείγουσα κλιματική προειδοποίηση που είναι».

Ζιακόπουλος: Ο καιρός της Τετάρτης και της Πέμπτης

Στη δημοσίευσή του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος παρουσίασε και την πρόγνωση του καιρού για Τετάρτη και Πέμπτη 10 και 11 Ιουνίου.

Όπως έγραψε: «Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων και καταιγίδων κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της κεντροδυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει».

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, η απογευματινή αστάθεια θα εξασθενήσει, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Με πληροφορίες από ziakopoulos.blogspot.com, The Guardian